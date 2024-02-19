https://ria.ru/20240219/ucheniya-1928199222.html
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении - РИА Новости, 19.02.2024
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном военно-морском учении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:11
2024-02-19T12:11
2024-02-19T12:11
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тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном военно-морском учении, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж "Варяга" примет участие в учении, а "Маршал Шапошников" после пополнения запасов продолжит выполнение задач дальнего похода. "Визит российских моряков в Индию продлится больше недели. Планируется, что они примут участие в береговой и морской части учения, а также в мероприятиях протокольного характера. Для тихоокеанцев предусмотрена культурная и спортивная программы", - уточнили в МО РФ. Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в Индию служит ещё одним практическим шагом в деле укрепления взаимодоверия и развития военно-морского сотрудничества с ВМС иностранных государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Индия, Россия, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении
Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Индию для участия в учении
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном военно-морском учении, сообщили в Минобороны РФ.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж "Варяга" примет участие в учении, а "Маршал Шапошников" после пополнения запасов продолжит выполнение задач дальнего похода.
"Визит российских моряков в Индию продлится больше недели. Планируется, что они примут участие в береговой и морской части учения, а также в мероприятиях протокольного характера. Для тихоокеанцев предусмотрена культурная и спортивная программы", - уточнили в МО РФ.
Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в Индию служит ещё одним практическим шагом в деле укрепления взаимодоверия и развития военно-морского сотрудничества с ВМС иностранных государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном