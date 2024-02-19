Рейтинг@Mail.ru
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ucheniya-1928199222.html
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении - РИА Новости, 19.02.2024
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном военно-морском учении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:11
2024-02-19T12:11
индия
россия
безопасность
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794483317_51:0:3690:2047_1920x0_80_0_0_d40ac63f9753c2e2f6fca36cdcd69bdb.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном военно-морском учении, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж "Варяга" примет участие в учении, а "Маршал Шапошников" после пополнения запасов продолжит выполнение задач дальнего похода. "Визит российских моряков в Индию продлится больше недели. Планируется, что они примут участие в береговой и морской части учения, а также в мероприятиях протокольного характера. Для тихоокеанцев предусмотрена культурная и спортивная программы", - уточнили в МО РФ. Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в Индию служит ещё одним практическим шагом в деле укрепления взаимодоверия и развития военно-морского сотрудничества с ВМС иностранных государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794483317_506:0:3235:2047_1920x0_80_0_0_51d796e021905133e2bb3426c88efff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, безопасность, тихоокеанский флот вмф россии
Индия, Россия, Безопасность, Тихоокеанский флот ВМФ России
Российские корабли прибыли в Индию для участия в учении

Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Индию для участия в учении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фрегат "Маршал Шапошников". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли в Индию для участия в международном военно-морском учении, сообщили в Минобороны РФ.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" прибыл в порт Вишахапатнам Республики Индия для участия в международном многостороннем военно-морском учении "Милан-2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж "Варяга" примет участие в учении, а "Маршал Шапошников" после пополнения запасов продолжит выполнение задач дальнего похода.
"Визит российских моряков в Индию продлится больше недели. Планируется, что они примут участие в береговой и морской части учения, а также в мероприятиях протокольного характера. Для тихоокеанцев предусмотрена культурная и спортивная программы", - уточнили в МО РФ.
Визит отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в Индию служит ещё одним практическим шагом в деле укрепления взаимодоверия и развития военно-морского сотрудничества с ВМС иностранных государств, подчеркнули в российском военном ведомстве.
Корабли Тихоокеанского флота в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Героин и войны: Запад занялся Индийским океаном
22 декабря 2023, 08:00
 
ИндияРоссияБезопасностьТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала