https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928274098.html
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 19.02.2024
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением
Тело женщины с огнестрельным ранением головы обнаружено в поле в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:16
2024-02-19T16:16
2024-02-19T16:35
происшествия
воронежская область
грибановский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением головы обнаружено в поле в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. Как информирует телеграм-канал Baza, женщина вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле - пара разделилась, а спустя час муж услышал звук подъезжающего автомобиля и выстрел. Подбежав к супруге, он нашел ее убитой пулей в голову. Кто именно стрелял, он, по собственным словам, не понял. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка сельского поселения Кутковское Грибановского района тела 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову", - говорится в релизе. Следствие допрашивает свидетелей и вычисляет причастных к убийству. Мотив выясняется.
https://ria.ru/20240219/astrakhan-1928260458.html
воронежская область
грибановский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, грибановский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Грибановский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением
В Воронежской области нашли в поле тело женщины с огнестрельным ранением головы