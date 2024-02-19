https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928274098.html

В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением

В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 19.02.2024

В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением

Тело женщины с огнестрельным ранением головы обнаружено в поле в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:16

2024-02-19T16:16

2024-02-19T16:35

происшествия

воронежская область

грибановский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением головы обнаружено в поле в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. Как информирует телеграм-канал Baza, женщина вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле - пара разделилась, а спустя час муж услышал звук подъезжающего автомобиля и выстрел. Подбежав к супруге, он нашел ее убитой пулей в голову. Кто именно стрелял, он, по собственным словам, не понял. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка сельского поселения Кутковское Грибановского района тела 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову", - говорится в релизе. Следствие допрашивает свидетелей и вычисляет причастных к убийству. Мотив выясняется.

https://ria.ru/20240219/astrakhan-1928260458.html

воронежская область

грибановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, грибановский район, следственный комитет россии (ск рф)