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В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 19.02.2024
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16:16 19.02.2024 (обновлено: 16:35 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ubiystvo-1928274098.html
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 19.02.2024
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением
Тело женщины с огнестрельным ранением головы обнаружено в поле в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:16
2024-02-19T16:35
происшествия
воронежская область
грибановский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением головы обнаружено в поле в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону. Как информирует телеграм-канал Baza, женщина вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле - пара разделилась, а спустя час муж услышал звук подъезжающего автомобиля и выстрел. Подбежав к супруге, он нашел ее убитой пулей в голову. Кто именно стрелял, он, по собственным словам, не понял. "Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка сельского поселения Кутковское Грибановского района тела 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову", - говорится в релизе. Следствие допрашивает свидетелей и вычисляет причастных к убийству. Мотив выясняется.
https://ria.ru/20240219/astrakhan-1928260458.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, грибановский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Грибановский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В поле в Воронежской области нашли тело женщины с огнестрельным ранением

В Воронежской области нашли в поле тело женщины с огнестрельным ранением головы

© Фото : СУ СК России по Воронежской области/TelegramСотрудник СК РФ на месте обнаружения тела женщины в Воронежской области
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела женщины в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : СУ СК России по Воронежской области/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте обнаружения тела женщины в Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Тело женщины с огнестрельным ранением головы обнаружено в поле в Воронежской области, сообщает в понедельник управление СК РФ по региону.
Как информирует телеграм-канал Baza, женщина вместе с мужем хотела собрать кукурузу на поле - пара разделилась, а спустя час муж услышал звук подъезжающего автомобиля и выстрел. Подбежав к супруге, он нашел ее убитой пулей в голову. Кто именно стрелял, он, по собственным словам, не понял.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка сельского поселения Кутковское Грибановского района тела 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову", - говорится в релизе.
Следствие допрашивает свидетелей и вычисляет причастных к убийству. Мотив выясняется.
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ПроисшествияВоронежская областьГрибановский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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