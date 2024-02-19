https://ria.ru/20240219/tovary-1928231679.html
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины - РИА Новости, 19.02.2024
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
украина
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900930783_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c95388825a15c0ad86c0389d42708e1b.jpg
ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы ведомства Михал Колодзейчак. "Я хочу ввести стопроцентный контроль того, что въезжает в Польшу, даже транзитом", - заявил Колодзейчак, его слова приводит организация "Агроуния", руководителем которой является замминистра. Как пояснил Колодзейчак, его стремление контролировать транзитные грузы связано с тем, что иногда товары, якобы следующие транзитом, на самом деле разгружаются в Польше. "Мы не можем позволить себе того, что, например, товар едет в порт, оказывается, что он низкого качества, он отклоняется от маршрута в порт и где-то разгружается", - сказал замминистра. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://radiosputnik.ru/20240212/zerno-1926865844.html
польша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900930783_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4e15d912883e7f8ba801f2345af255b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украина, киев, в мире
Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Украина, Киев, В мире
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины
Минсельхоз Польши хочет ввести контроль продовольственных товаров из Украины
ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы ведомства Михал Колодзейчак.
«
"Я хочу ввести стопроцентный контроль того, что въезжает в Польшу, даже транзитом", - заявил Колодзейчак, его слова приводит организация "Агроуния", руководителем которой является замминистра.
Как пояснил Колодзейчак, его стремление контролировать транзитные грузы связано с тем, что иногда товары, якобы следующие транзитом, на самом деле разгружаются в Польше.
"Мы не можем позволить себе того, что, например, товар едет в порт, оказывается, что он низкого качества, он отклоняется от маршрута в порт и где-то разгружается", - сказал замминистра.
"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Украина потребовала наказать рассыпавших зерно польских фермеров