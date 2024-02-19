https://ria.ru/20240219/tovary-1928231679.html

В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины

В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины - РИА Новости, 19.02.2024

В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:41

2024-02-19T13:41

2024-02-19T13:41

польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

украина

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ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы ведомства Михал Колодзейчак. "Я хочу ввести стопроцентный контроль того, что въезжает в Польшу, даже транзитом", - заявил Колодзейчак, его слова приводит организация "Агроуния", руководителем которой является замминистра. Как пояснил Колодзейчак, его стремление контролировать транзитные грузы связано с тем, что иногда товары, якобы следующие транзитом, на самом деле разгружаются в Польше. "Мы не можем позволить себе того, что, например, товар едет в порт, оказывается, что он низкого качества, он отклоняется от маршрута в порт и где-то разгружается", - сказал замминистра. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://radiosputnik.ru/20240212/zerno-1926865844.html

польша

украина

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польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украина, киев, в мире