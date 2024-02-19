Рейтинг@Mail.ru
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/tovary-1928231679.html
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины - РИА Новости, 19.02.2024
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:41
2024-02-19T13:41
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
украина
киев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900930783_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c95388825a15c0ad86c0389d42708e1b.jpg
ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы ведомства Михал Колодзейчак. "Я хочу ввести стопроцентный контроль того, что въезжает в Польшу, даже транзитом", - заявил Колодзейчак, его слова приводит организация "Агроуния", руководителем которой является замминистра. Как пояснил Колодзейчак, его стремление контролировать транзитные грузы связано с тем, что иногда товары, якобы следующие транзитом, на самом деле разгружаются в Польше. "Мы не можем позволить себе того, что, например, товар едет в порт, оказывается, что он низкого качества, он отклоняется от маршрута в порт и где-то разгружается", - сказал замминистра. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://radiosputnik.ru/20240212/zerno-1926865844.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900930783_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4e15d912883e7f8ba801f2345af255b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украина, киев, в мире
Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Украина, Киев, В мире
В Польше хотят ввести контроль всех продовольственных товаров из Украины

Минсельхоз Польши хочет ввести контроль продовольственных товаров из Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЖенщина взвешивает яблоки в магазине
Женщина взвешивает яблоки в магазине - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Женщина взвешивает яблоки в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Польши хочет ввести контроль 100% продовольственных товаров, следующих с Украины, заявил заместитель главы ведомства Михал Колодзейчак.
«
"Я хочу ввести стопроцентный контроль того, что въезжает в Польшу, даже транзитом", - заявил Колодзейчак, его слова приводит организация "Агроуния", руководителем которой является замминистра.
Как пояснил Колодзейчак, его стремление контролировать транзитные грузы связано с тем, что иногда товары, якобы следующие транзитом, на самом деле разгружаются в Польше.
"Мы не можем позволить себе того, что, например, товар едет в порт, оказывается, что он низкого качества, он отклоняется от маршрута в порт и где-то разгружается", - сказал замминистра.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны
15 февраля, 08:00
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Акция протеста польских фермеров на границе с Украиной. 12 февраля 2024
Украина потребовала наказать рассыпавших зерно польских фермеров
12 февраля, 15:33
 
ПольшаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)УкраинаКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала