https://ria.ru/20240219/teroborona-1928278637.html
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны - РИА Новости, 19.02.2024
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц за... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:31
2024-02-19T16:31
2024-02-19T16:34
россия
правительство рф
безопасность
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны в российских регионах, сообщил РИА Новости источник. "Одобрен", - сказал источник в ответ на вопрос, одобрен ли соответствующий проект . Ранее "Парламентская газета" сообщала, что Минобороны предлагало ввести наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом подготовки и осуществлению мероприятий по территориальной обороне. Документом, по данным издания, предполагалось внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, правительство рф, безопасность
Россия, Правительство РФ, Безопасность
В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны
В правительстве одобрили поправки о штрафах за невыполнение задач по теробороне
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны в российских регионах, сообщил РИА Новости источник.
"Одобрен", - сказал источник в ответ на вопрос, одобрен ли соответствующий проект .
Ранее "Парламентская газета" сообщала, что Минобороны предлагало ввести наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом подготовки и осуществлению мероприятий по территориальной обороне. Документом, по данным издания, предполагалось внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Путин призвал обеспечить безопасность при внедрении новых технологий в МЧС