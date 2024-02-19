https://ria.ru/20240219/teroborona-1928278637.html

В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны

В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны - РИА Новости, 19.02.2024

В правительстве одобрили проект о штрафах за невыполнение задач теробороны

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц за... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:31

2024-02-19T16:31

2024-02-19T16:34

россия

правительство рф

безопасность

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны в российских регионах, сообщил РИА Новости источник. "Одобрен", - сказал источник в ответ на вопрос, одобрен ли соответствующий проект . Ранее "Парламентская газета" сообщала, что Минобороны предлагало ввести наказание за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом подготовки и осуществлению мероприятий по территориальной обороне. Документом, по данным издания, предполагалось внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20240214/putin-1927289523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, правительство рф, безопасность