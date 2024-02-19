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В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека - РИА Новости, 19.02.2024
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12:24 19.02.2024 (обновлено: 12:27 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/tamozhnya-1928202951.html
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека - РИА Новости, 19.02.2024
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека
Двести моделей эмбриона человека жительница Эстонии пыталась провезти в Россию через Ивангород, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы (ФТС). РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:24
2024-02-19T12:27
происшествия
россия
эстония
ивангород
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Двести моделей эмбриона человека жительница Эстонии пыталась провезти в Россию через Ивангород, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы (ФТС). "Кингисеппские таможенники в пункте пропуска Ивангород обнаружили необычный груз – 200 моделей эмбриона человека. Их пыталась пронести в Россию в своем чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии", - сообщает ФТС. Таможенники признали партию коммерческой, поэтому она должна была быть задекларирована. Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись "не игрушка!" Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).
https://ria.ru/20230406/kontrabanda-1863544432.html
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происшествия, россия, эстония, ивангород, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Эстония, Ивангород, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека

Жительница Эстонии пыталась ввезти в Россию 200 моделей эмбриона человека

© Фото : Федеральная таможенная службаМодели эмбриона человека, обнаруженные таможенниками в пункте пропуска Ивангород. 19 февраля 2024
Модели эмбриона человека, обнаруженные таможенниками в пункте пропуска Ивангород. 19 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Федеральная таможенная служба
Модели эмбриона человека, обнаруженные таможенниками в пункте пропуска Ивангород. 19 февраля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Двести моделей эмбриона человека жительница Эстонии пыталась провезти в Россию через Ивангород, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы (ФТС).
«
"Кингисеппские таможенники в пункте пропуска Ивангород обнаружили необычный груз – 200 моделей эмбриона человека. Их пыталась пронести в Россию в своем чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии", - сообщает ФТС.
Таможенники признали партию коммерческой, поэтому она должна была быть задекларирована. Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись "не игрушка!"
Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).
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ПроисшествияРоссияЭстонияИвангородФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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