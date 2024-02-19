https://ria.ru/20240219/tamozhnya-1928202951.html
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека - РИА Новости, 19.02.2024
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека
Двести моделей эмбриона человека жительница Эстонии пыталась провезти в Россию через Ивангород, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы (ФТС). РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:24
2024-02-19T12:24
2024-02-19T12:27
происшествия
россия
эстония
ивангород
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928203418_0:111:640:471_1920x0_80_0_0_3f64890d94501a25ce62bc7e042bfefc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Двести моделей эмбриона человека жительница Эстонии пыталась провезти в Россию через Ивангород, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы (ФТС). "Кингисеппские таможенники в пункте пропуска Ивангород обнаружили необычный груз – 200 моделей эмбриона человека. Их пыталась пронести в Россию в своем чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии", - сообщает ФТС. Таможенники признали партию коммерческой, поэтому она должна была быть задекларирована. Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись "не игрушка!" Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).
https://ria.ru/20230406/kontrabanda-1863544432.html
россия
эстония
ивангород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928203418_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_b6120d350166c15f29a8e1e68b4812c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, эстония, ивангород, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Эстония, Ивангород, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека
Жительница Эстонии пыталась ввезти в Россию 200 моделей эмбриона человека