https://ria.ru/20240219/tamozhnya-1928202951.html

В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека

В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека - РИА Новости, 19.02.2024

В Россию пытались ввезти чемодан с моделями эмбриона человека

Двести моделей эмбриона человека жительница Эстонии пыталась провезти в Россию через Ивангород, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы (ФТС). РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:24

2024-02-19T12:24

2024-02-19T12:27

происшествия

россия

эстония

ивангород

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Двести моделей эмбриона человека жительница Эстонии пыталась провезти в Россию через Ивангород, сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы (ФТС). "Кингисеппские таможенники в пункте пропуска Ивангород обнаружили необычный груз – 200 моделей эмбриона человека. Их пыталась пронести в Россию в своем чемодане женщина без гражданства, постоянно проживающая в Эстонии", - сообщает ФТС. Таможенники признали партию коммерческой, поэтому она должна была быть задекларирована. Сами изделия, судя по этикеткам, были произведены в немецком городе Эстринген. Модели выполнены из пластика, на них нанесена надпись "не игрушка!" Как сообщает пресс-служба ведомства, женщина пояснила, что выполняла просьбу третьих лиц. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

https://ria.ru/20230406/kontrabanda-1863544432.html

россия

эстония

ивангород

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происшествия, россия, эстония, ивангород, федеральная таможенная служба (фтс россии)