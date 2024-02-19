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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, четыре пикапа и гаубицу Д-20, сообщило в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:17
2024-02-19T15:17
2024-02-19T15:22
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, четыре пикапа и гаубицу Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45-ти военнослужащих, четыре пикапа и гаубица Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 45 военных на Херсонском направлении