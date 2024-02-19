https://ria.ru/20240219/svo-1928254844.html

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости, 19.02.2024

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:02

2024-02-19T15:02

2024-02-19T15:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

харьковская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные службы выехали на место. Село Мокрая Орловка находится примерно в 2 километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240219/svo-1928251278.html

белгородская область

харьковская область

украина

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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков