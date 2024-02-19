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В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/svo-1928254844.html
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи - РИА Новости, 19.02.2024
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи
Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:02
2024-02-19T15:02
специальная военная операция на украине
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные службы выехали на место. Село Мокрая Орловка находится примерно в 2 километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи

Гладков: в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал объект связи

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что оперативные службы выехали на место.
Село Мокрая Орловка находится примерно в 2 километрах от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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