https://ria.ru/20240219/svo-1928251278.html

ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР

ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР - РИА Новости, 19.02.2024

ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР

ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР кассетными боеприпасами, под удар попали школа и детский сад, сообщили РИА Новости в администрации города Лисичанск. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:45

2024-02-19T14:45

2024-02-19T15:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР кассетными боеприпасами, под удар попали школа и детский сад, сообщили РИА Новости в администрации города Лисичанск."ВСУ сегодня ориентировочно в 09.15 вновь обстреляли в город Новодружеск. Туда прилетело несколько кассетных снарядов. Пострадали здания школы и детского сада, а также несколько фасадов магазинов", - сказали в администрации.В конце января в результате обстрела жилого дома в Новодружеске (пригород Лисичанска) ранения получили две девочки.

https://ria.ru/20240219/zrk-1928260339.html

луганская народная республика

лисичанск

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луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины