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ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР - РИА Новости, 19.02.2024
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР кассетными боеприпасами, под удар попали школа и детский сад, сообщили РИА Новости в администрации города Лисичанск. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:45
2024-02-19T14:45
2024-02-19T15:30
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР кассетными боеприпасами, под удар попали школа и детский сад, сообщили РИА Новости в администрации города Лисичанск."ВСУ сегодня ориентировочно в 09.15 вновь обстреляли в город Новодружеск. Туда прилетело несколько кассетных снарядов. Пострадали здания школы и детского сада, а также несколько фасадов магазинов", - сказали в администрации.В конце января в результате обстрела жилого дома в Новодружеске (пригород Лисичанска) ранения получили две девочки.
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луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Новодружеск в ЛНР
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Новодружеск в ЛНР