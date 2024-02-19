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Два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии, предстанут перед судом
Два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии, предстанут перед судом - РИА Новости, 19.02.2024
Два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии, предстанут перед судом
Два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии и причинившие ожоги официантке, предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе областного СУСК РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:12
2024-02-19T14:12
2024-02-19T14:12
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ОМСК, 19 фев - РИА Новости. Два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии и причинившие ожоги официантке, предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе областного СУСК РФ. Преступление произошло днем 26 ноября прошлого года в пиццерии на улице Рождественского в Омске. "Двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин, 1990 и 1984 года рождения, проявляя явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок, повредили имущество пиццерии на общую сумму 47 тысяч рублей и причинили телесные повреждения в виде ожогов и ушибов 35-летней официантке, бросив в девушку термопот с кипятком", - говорится в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Дебоширов нашли и задержали полицейские. Позже их отправили под домашний арест. "В ходе следствия обвиняемые добровольно возместили материальный ущерб, причиненный преступлением. В настоящее время материалы следствия готовятся к передаче в суд", - добавили в пресс-службе ведомства. Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
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омск, россия, происшествия
Омск, Россия, Происшествия
Два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии, предстанут перед судом
СК: два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии, предстанут перед судом
ОМСК, 19 фев - РИА Новости.
Два жителя Омска, устроившие погром в пиццерии и причинившие ожоги официантке, предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе
областного СУСК РФ.
Преступление произошло днем 26 ноября прошлого года в пиццерии на улице Рождественского в Омске.
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"Двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин, 1990 и 1984 года рождения, проявляя явное неуважение к обществу и нарушая общественный порядок, повредили имущество пиццерии на общую сумму 47 тысяч рублей и причинили телесные повреждения в виде ожогов и ушибов 35-летней официантке, бросив в девушку термопот с кипятком", - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Дебоширов нашли и задержали полицейские. Позже их отправили под домашний арест.
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"В ходе следствия обвиняемые добровольно возместили материальный ущерб, причиненный преступлением. В настоящее время материалы следствия готовятся к передаче в суд", - добавили в пресс-службе ведомства.
Фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы.
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