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В США один человек погиб при стрельбе в ресторане

В США один человек погиб при стрельбе в ресторане - РИА Новости, 19.02.2024

В США один человек погиб при стрельбе в ресторане

По меньшей мере один человек погиб и пять пострадали из-за стрельбы в ресторане Waffle House в американском городе Индианаполис, сообщает телеканал ABC со... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:09

2024-02-19T14:09

2024-02-19T14:09

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб и пять пострадали из-за стрельбы в ресторане Waffle House в американском городе Индианаполис, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление отделения полиции. "Пятеро пострадавших - трое мужчин в стабильном состоянии, одна женщина в стабильном состоянии и одна женщина в критическом состоянии - были доставлены каретами скорой помощи в районные больницы... Женщина, которая была в критическом состоянии, позднее скончалась", - говорится на сайте телеканала. Полицейским также сообщили о шестой жертве стрельбы - мужчине в критическом состоянии. Он добрался до местной больницы сам или его кто-то в нее доставил, добавляет ABC. Полиция сообщила, что детективы попытаются выяснить возможную причастность пострадавших к началу стрельбы, они также проверят камеры наблюдения, принадлежащие заведению. Как подсчитал отслеживающий статистику вооруженного насилия портал Gun Violence Archive, в 2023 году в инцидентах с применением огнестрельного оружия пострадал или погиб 5771 человек в возрасте до 18 лет. Этот показатель фиксируется на самом высоком уровне с 2020 года, когда за год погибли или пострадали 5159 представителей молодежи. При этом в 2021 году число достигло 5712 человек, а в 2022 от оружия в США и вовсе погибли 6179 человек до 18 лет. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. Сам Байден заявлял, что "оружие - убийца детей номер один в Америке": от него погибает больше детей, чем несущих службу полицейских и военных вместе взятых.

https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803347338.html

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в мире, индианаполис, джо байден, сша