При стрельбе в Миннесоте погибли два полицейских и пожарный
При стрельбе в штате Миннесота погибли два полицейских и пожарный
© AP Photo / Abbie ParrПолицейская машина со следами от пуль рядом с местом, где были застрелены офицеры полиции и пожарный в штате Миннесота.19 февраля 2024
© AP Photo / Abbie Parr
Полицейская машина со следами от пуль рядом с местом, где были застрелены офицеры полиции и пожарный в штате Миннесота.19 февраля 2024
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Двое офицеров полиции и один пожарный погибли, еще несколько полицейских пострадали в результате стрельбы в американском штате Миннесота, сообщил губернатор региона Тим Уолц в соцсети Х.
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"Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни", - говорится в его заявлении.
По словам губернатора, еще несколько офицеров полиции получили ранения.
Ранее местные правоохранительные органы сообщили о том, что полиция и спасатели прибыли по звонку в экстренную службу в частный дом в городе Бернсвилл, где вооруженный преступник забаррикадировался, взяв в заложники свою семью. После приезда полицейских началась стрельба. В результате перестрелки предполагаемый преступник также был ликвидирован.