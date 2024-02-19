https://ria.ru/20240219/strelba-1928137625.html

При стрельбе в Миннесоте погибли два полицейских и пожарный

При стрельбе в Миннесоте погибли два полицейских и пожарный - РИА Новости, 19.02.2024

При стрельбе в Миннесоте погибли два полицейских и пожарный

Двое офицеров полиции и один пожарный погибли, еще несколько полицейских пострадали в результате стрельбы в американском штате Миннесота, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T00:46

2024-02-19T00:46

2024-02-19T10:05

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Двое офицеров полиции и один пожарный погибли, еще несколько полицейских пострадали в результате стрельбы в американском штате Миннесота, сообщил губернатор региона Тим Уолц в соцсети Х. "Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни", - говорится в его заявлении. По словам губернатора, еще несколько офицеров полиции получили ранения. Ранее местные правоохранительные органы сообщили о том, что полиция и спасатели прибыли по звонку в экстренную службу в частный дом в городе Бернсвилл, где вооруженный преступник забаррикадировался, взяв в заложники свою семью. После приезда полицейских началась стрельба. В результате перестрелки предполагаемый преступник также был ликвидирован.

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в мире, миннесота, сша