Рейтинг@Mail.ru
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64 - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 19.02.2024 (обновлено: 05:21 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/stolknoveniya-1928148618.html
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64 - РИА Новости, 19.02.2024
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64
Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T05:12
2024-02-19T05:21
в мире
папуа-новая гвинея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153314/98/1533149871_0:756:4032:3024_1920x0_80_0_0_462d1ec5b74273cba1715e994815b097.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Ранее телеканал ABC сообщал о 53 погибших в результате племенных столкновений, которые могут стать крупнейшим массовым убийством в высокогорьях страны за всю новейшую историю. "Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник, поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами", - говорится в сообщении агентства. Представитель полиции рассказал агентству, что, как предполагается, в кустах могут быть найдены и другие тела.
https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html
https://ria.ru/20240206/sudan-1925709213.html
папуа-новая гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153314/98/1533149871_0:0:4032:3024_1920x0_80_0_0_c26b0167b74481b7f8b40c16e2569cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64

AFP: число жертв межплеменных столкновений в Папуа - Новой Гвинее выросло до 64

© AP Photo / Brian KramerПолиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Brian Kramer
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал ABC сообщал о 53 погибших в результате племенных столкновений, которые могут стать крупнейшим массовым убийством в высокогорьях страны за всю новейшую историю.
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Индии два человека погибли при столкновениях после сноса мечети
9 февраля, 11:19
"Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник, поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами", - говорится в сообщении агентства.
Представитель полиции рассказал агентству, что, как предполагается, в кустах могут быть найдены и другие тела.
Повстанцы в Южном Судане - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Южном Судане минимум 26 человек погибли в столкновениях, пишут СМИ
6 февраля, 15:13
 
В миреПапуа-Новая Гвинея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала