https://ria.ru/20240219/stolknoveniya-1928148618.html
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64 - РИА Новости, 19.02.2024
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64
Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T05:12
2024-02-19T05:12
2024-02-19T05:21
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Ранее телеканал ABC сообщал о 53 погибших в результате племенных столкновений, которые могут стать крупнейшим массовым убийством в высокогорьях страны за всю новейшую историю. "Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник, поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами", - говорится в сообщении агентства. Представитель полиции рассказал агентству, что, как предполагается, в кустах могут быть найдены и другие тела.
https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html
https://ria.ru/20240206/sudan-1925709213.html
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в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64
AFP: число жертв межплеменных столкновений в Папуа - Новой Гвинее выросло до 64
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал ABC сообщал о 53 погибших в результате племенных столкновений, которые могут стать крупнейшим массовым убийством в высокогорьях страны за всю новейшую историю.
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"Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник, поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами", - говорится в сообщении агентства.
Представитель полиции рассказал агентству, что, как предполагается, в кустах могут быть найдены и другие тела.
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