https://ria.ru/20240219/stolknoveniya-1928148618.html

Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64

Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64 - РИА Новости, 19.02.2024

Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64

Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T05:12

2024-02-19T05:12

2024-02-19T05:21

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа - Новой Гвинеи достигло 64, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Ранее телеканал ABC сообщал о 53 погибших в результате племенных столкновений, которые могут стать крупнейшим массовым убийством в высокогорьях страны за всю новейшую историю. "Шестьдесят четыре окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа - Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник, поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами", - говорится в сообщении агентства. Представитель полиции рассказал агентству, что, как предполагается, в кустах могут быть найдены и другие тела.

https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html

https://ria.ru/20240206/sudan-1925709213.html

папуа-новая гвинея

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в мире, папуа-новая гвинея