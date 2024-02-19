https://ria.ru/20240219/stolknoveniya-1928142177.html

При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек

При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек - РИА Новости, 19.02.2024

При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек

По меньшей мере 53 человека погибли в результате межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи, передает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T02:17

2024-02-19T02:17

2024-02-19T05:17

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. По меньшей мере 53 человека погибли в результате межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи, передает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. "Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека", — говорится в сообщении телеканала.По данным полиции, инцидент произошел в провинции Энга. Предполагается, что погибшие попали в засаду, а затем были застрелены, что уже стало причиной серьезной эскалации межплеменных столкновений в регионе.Позднее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на полицию сообщило, что число жертв межплеменных столкновений достигло 64.Отмечается, что это может быть крупнейшее массовое убийство в высокогорьях страны за всю новейшую историю.

https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html

папуа-новая гвинея

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в мире, папуа-новая гвинея