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При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек - РИА Новости, 19.02.2024
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02:17 19.02.2024 (обновлено: 05:17 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/stolknoveniya-1928142177.html
При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек
При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек - РИА Новости, 19.02.2024
При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек
По меньшей мере 53 человека погибли в результате межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи, передает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T02:17
2024-02-19T05:17
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. По меньшей мере 53 человека погибли в результате межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи, передает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. &quot;Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека&quot;, — говорится в сообщении телеканала.По данным полиции, инцидент произошел в провинции Энга. Предполагается, что погибшие попали в засаду, а затем были застрелены, что уже стало причиной серьезной эскалации межплеменных столкновений в регионе.Позднее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на полицию сообщило, что число жертв межплеменных столкновений достигло 64.Отмечается, что это может быть крупнейшее массовое убийство в высокогорьях страны за всю новейшую историю.
https://ria.ru/20240209/indiya-1926378455.html
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в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
При столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли более 50 человек

ABC: при межплеменных столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли 53 человека

© AP Photo / Brian KramerПолиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Brian Kramer
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. По меньшей мере 53 человека погибли в результате межплеменных столкновений в высокогорных районах Папуа — Новой Гвинеи, передает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
«

"Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщает, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека", — говорится в сообщении телеканала.

По данным полиции, инцидент произошел в провинции Энга. Предполагается, что погибшие попали в засаду, а затем были застрелены, что уже стало причиной серьезной эскалации межплеменных столкновений в регионе.
Позднее агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на полицию сообщило, что число жертв межплеменных столкновений достигло 64.
Отмечается, что это может быть крупнейшее массовое убийство в высокогорьях страны за всю новейшую историю.
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