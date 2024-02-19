https://ria.ru/20240219/standart-1928273865.html

ЦБ утвердил базовый стандарт системы управления рисками для форекс-дилеров

ЦБ утвердил базовый стандарт системы управления рисками для форекс-дилеров - РИА Новости, 19.02.2024

ЦБ утвердил базовый стандарт системы управления рисками для форекс-дилеров

Банк России утвердил новый базовый стандарт системы управления рисками форекс-дилера, который начнет применяться с 1 сентября: в частности, документ уточняет... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:15

2024-02-19T16:15

2024-02-19T16:16

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Банк России утвердил новый базовый стандарт системы управления рисками форекс-дилера, который начнет применяться с 1 сентября: в частности, документ уточняет требования к ведению реестра рисков и их оценке, говорится в пояснительной записке регулятора. "С 1 сентября 2024 года форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками. Банк России утвердил новый базовый стандарт. Он уточняет требования к ведению реестра рисков, к их оценке, а также разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур", - сообщает Банк России. Управление рисками - единый непрерывный процесс. Он включает выявление событий, несущих риск, оценку их последствий, определение допустимого уровня рисков и разработку мер по его снижению, а также контроль за всеми этими этапами, отмечается в пояснительной записке. "Документ содержит перечень основных рисков. К ним относятся финансовые риски - рыночный, кредитный, риск ликвидности, и нефинансовые — коммерческий, репутационный, операционный, правовой и другие. Форекс-дилеру следует идентифицировать риски, провести их оценку и подготовить меры реагирования. Также организация устанавливает допустимый для себя уровень риска, а чтобы его лучше контролировать, ведет реестр рисков", — указывается там же. "Кроме того, стандарт определяет порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных клиентами форекс-дилера по заключенным договорам. Отдельная глава документа посвящена требованиям к программно-техническим средствам форекс-дилера и обеспечению информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем. Предусматривается, что форекс-дилеры как минимум раз в три года должны проводить аудит программного-технического комплекса", — отмечает регулятор.

https://ria.ru/20240216/stavka-1927805217.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)