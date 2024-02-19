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Кандидат в президенты США оскорбительно высказалась о конгрессе
Кандидат в президенты США оскорбительно высказалась о конгрессе - РИА Новости, 19.02.2024
Кандидат в президенты США оскорбительно высказалась о конгрессе
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение в президенты, в соцсети Х оскорбила конгрессменов, сравнив их с пьяными матросами. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:08
2024-02-19T10:08
2024-02-19T12:30
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение в президенты, в соцсети Х оскорбила конгрессменов, сравнив их с пьяными матросами."В Вашингтоне нет святых. И республиканцы, и демократы тратят деньги, как пьяные матросы", — написала она.По мнению Хейли, Белому дому нужен бухгалтер, который заставит конгресс взять расходы под контроль.Белый дом еще несколько месяцев назад направил в конгресс запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 финансовом году, прежде всего для помощи Израилю и Украине. Администрация Джо Байдена хотела бы получить на эти нужды порядка 106 миллиардов долларов. Но документ пока завис, потому что республиканцы в подконтрольной им палате представителей увязывают выделение финансирования для Украины с ужесточением контроля над южной границей США. К тому же законодатели ушли на двухнедельные каникулы, отложив рассмотрение вопроса до марта.По оценкам бюджетного управления конгресса, в ближайшие десять лет дефицит федерального бюджета США достигнет 2,6 триллиона долларов. При этом государственный долг по итогам прошлого года вырос до 123 процентов ВВП, превысив 34 триллиона долларов.
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в мире, сша, мюнхен, никки хейли, камала харрис, оон
В мире, США, Мюнхен, Никки Хейли, Камала Харрис, ООН
Кандидат в президенты США оскорбительно высказалась о конгрессе
Никки Хейли сравнила конгресс США с пьяными моряками