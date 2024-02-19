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Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:46 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928324231.html
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев
Россия сделает все, чтобы восстановить порядок и завершить победой специальную военную операцию на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:46
2024-02-19T19:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы восстановить порядок и завершить победой специальную военную операцию на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными в Чечне. "Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом - то есть победой", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".Он пожелал удачи военным, которые вскоре отправятся на линию боевого соприкосновения в зону спецоперации. "Мы ждем вас домой с победой. Мы уверены, что победа будет за нами. Мы гордимся вами, берегите себя", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927307484.html
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безопасность, россия, дмитрий медведев, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев

Медведев: Россия сделает все, чтобы завершить победой спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы восстановить порядок и завершить победой специальную военную операцию на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными в Чечне.
"Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом - то есть победой", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Он пожелал удачи военным, которые вскоре отправятся на линию боевого соприкосновения в зону спецоперации. "Мы ждем вас домой с победой. Мы уверены, что победа будет за нами. Мы гордимся вами, берегите себя", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Лавров: Запад обеспокоен тем, как не дать победить Путину в спецоперации
14 февраля, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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