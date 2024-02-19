https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928324231.html

Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев

Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024

Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев

Россия сделает все, чтобы восстановить порядок и завершить победой специальную военную операцию на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:46

2024-02-19T19:46

2024-02-19T19:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы восстановить порядок и завершить победой специальную военную операцию на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными в Чечне. "Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом - то есть победой", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".Он пожелал удачи военным, которые вскоре отправятся на линию боевого соприкосновения в зону спецоперации. "Мы ждем вас домой с победой. Мы уверены, что победа будет за нами. Мы гордимся вами, берегите себя", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.

https://ria.ru/20240214/lavrov-1927307484.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий медведев, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр