https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928324231.html
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2024
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев
Россия сделает все, чтобы восстановить порядок и завершить победой специальную военную операцию на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:46
2024-02-19T19:46
2024-02-19T19:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев - РИА Новости. Россия сделает все, чтобы восстановить порядок и завершить победой специальную военную операцию на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с военными в Чечне. "Мы сделаем все, чтобы порядок был восстановлен, а специальная военная операция закончилась полным успехом - то есть победой", - сказал Медведев, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".Он пожелал удачи военным, которые вскоре отправятся на линию боевого соприкосновения в зону спецоперации. "Мы ждем вас домой с победой. Мы уверены, что победа будет за нами. Мы гордимся вами, берегите себя", - подчеркнул зампредседателя Совбеза.
https://ria.ru/20240214/lavrov-1927307484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия сделает все, чтобы СВО завершилась победой, заявил Медведев
Медведев: Россия сделает все, чтобы завершить победой спецоперацию на Украине