https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928316628.html

Спецоперация, 19 февраля: ВСУ применили химбоеприпасы против ВС России

Спецоперация, 19 февраля: ВСУ применили химбоеприпасы против ВС России - РИА Новости, 19.02.2024

Спецоперация, 19 февраля: ВСУ применили химбоеприпасы против ВС России

О применении химоружия против российской армии, зачистке Авдеевки и покушении на руководителей новых регионов — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:11

2024-02-19T19:11

2024-02-19T21:31

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. О применении химоружия против российской армии, зачистке Авдеевки и покушении на руководителей новых регионов — в материале РИА Новости.Американские химбоеприпасы против ВС РоссииВСУ применяют против российских военных химические боеприпасы, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его данным, в декабре 2023 года противник сбросил с беспилотников на Краснолиманском направлении газовые гранаты американского производства с веществом "Си-Эс". Сам факт поставки подобных боеприпасов со стороны США в условиях конфликта — нарушение Конвенции о запрещении химоружия, подчеркнул Кириллов.Кроме того, в апреле на позиции российских войск сбросили ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6", а в июне в районе Работино в Запорожской области против ВС России применили дрон с пластиковой емкостью, содержащей смесь хлорацетофенона с запрещенным хлорпикрином.Кириллов также рассказал о применении украинской армией химиката антрахинона, запрещенного в странах ЕС из-за его канцерогенного действия. Он заметил, что Украина при пособничестве стран Запада применяет против российских войск химикаты из списка, запрещенного Конвенцией. Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что в ВСУ уже заявляли о наличии у них аналогов вещества "Табун", которое использовали фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны.По словам генерала, украинские военные используют токсичные вещества для проведения терактов. Так, губернатора Херсонской области Владимира Сальдо отравили рицином, а глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями.Кроме того, Киев разрабатывает тактику "особого химического пояса". Предполагается, что емкости с аммиаком и синильной кислотой разместят на основных транспортных развязках и подорвут при прохождении российских войск. В сентябре-октябре химикаты доставили в Краматорск и Купянск. Таким образом противник намеревается выиграть дополнительное время для подготовки оборонительных рубежей в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Боевики бегут с коксохимаУтром 19 февраля Минобороны сообщило, что российские войска полностью освободили от украинских боевиков коксохимический завод в Авдеевке. На административных зданиях предприятия водрузили российские флаги. В то же время подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили двадцать атак противника. Кроме того, ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, а на Авдеевском заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ составили около 1065 солдат. Кроме того, Киев лишился танка Leopard, двух бронетранспортеров, двух БМП, двух бронемашин, двух гаубиц Д-20 и двух Д-30, самоходной артиллерийской установки "Акация", двух артиллерийских систем М777 производства США и двух станций радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Благодаря контрбатарейной борьбе российские войска уничтожили самоходку Krab польского производства, еще одну "Акацию" и гаубицу Д-20, а также артустановку "Гвоздика". Авиация и артиллерия поразили зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции.Российские средства противовоздушной обороны сбили 96 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской и Луганской областях, ДНР и ЛНР, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Победа скоро придетЗампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Чечню, где в университете спецназа встретился с добровольцами и чеченскими командирами. Там он заявил, что Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, а в нынешних условиях является самой сильной. По его словам, перед Россией сейчас стоят непростые задачи, решается ее судьба.Он также отметил, что у Вооруженных сил хорошие танки и даже очень хорошие ракеты, но производство дронов нужно наращивать. Именно беспилотники показали, что спецоперация не пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Технологические изменения в мире привели к изменению войны, изменилась и российская армия, подчеркнул Медведев.Кроме того, зампредседателя Совбеза рассказал, что недавно посетил несколько российских предприятий, которые производят средства радиоэлектронной борьбы, выслушал их идеи, как можно улучшить ситуацию в зоне проведения спецоперации, и сделал об этом доклад Владимиру Путину.Медведев привел статистику по набору на службу в интересах Объединенной группировки войск — с 1 января 2024 года приняты 53 тысячи человек. По его мнению, процесс набора идет неплохо, регионы активно работают, но в СКФО план набора контрактников в январе выполнили только в Чечне.Он также выразил уверенность, что победа России скоро придет в результате той работы, которую ведут чеченские военные командиры, их боевые товарищи, и "по сути вся наша страна".Нейтрализован агент СБУЦОС ФСБ сообщила о нейтрализации украинского агента, в преддверии выборов готовившего теракт против политика в Запорожской области. По данным спецслужбы, он хотел сделать это с помощью взрывного устройства, причем сотрудники СБУ снабжали агента взрывчатыми веществами и координировали планы.При попытке задержания он "оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован". На месте происшествия обнаружили и изъяли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.ФСБ также показала видео, где видно, как агент, хромая, подходит к машине, падает рядом с ней, устанавливает бомбу, а затем встает, отряхивается и идет дальше. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими войсками села Новые Юрковичи. По его словам, пострадали два мирных жителя, их доставили в больницу. Частично повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.Как рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, на Кировский район Донецка сбросили боеприпас с ударного беспилотника. Кроме того, Горловку обстреляли четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, а по Макеевке выпустили две ракеты из РСЗО. УФСБ России по ДНР заявило, что в регионе перехватили британский беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80. БПЛА должен был ударить по одному из объектов в Мариуполе, облетев город со стороны Таганрогского залива. Были чересчур оптимистичныГлава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр признал, что страны Запада были чересчур оптимистичны в отношении ВСУ в прошлом году. Как пишет газета Financial Times, на Западе, по словам Бауэра, рассчитывали на победу украинцев, если дать им боеприпасы и необходимую подготовку. В 2024 году надо постараться не быть слишком пессимистичными, отметил руководитель комитета. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "желающих" войны на Украине, в том числе президента Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Щольца и главу ЕК Урсулу Фон дер Ляйен самим отправиться на фронт. Так он прокомментировал в соцсети X высказывание журналиста и члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, что Франция должна перейти на военную экономику.Международный комитет Красного Креста выпустил заявление, согласно которому около 23 тысяч человек числятся пропавшими без вести во время конфликта на Украине. В организации утверждают, что информацию о восьми тысячах человек удалось найти и передать их семьям.Решение было принято слишком поздноПо данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу 19 февраля объявили на всей территории страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Кропивницком (до 2016 назывался Кировоград), а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не сможет поставить на вооружение и обслуживать много разных типов истребителей, поэтому сосредоточится на F-16. Сейчас авиация воздушных сил Украины, по его словам, состоит из советских самолетов 70-х — 80-х годов выпуска, которые устарели морально и физически.Неназванный офицер ВСУ сообщил изданию "Страна.ua", что решение об отходе украинских войск из Авдеевки было правильным, но его приняли слишком поздно, что привело к большим потерям. Он добавил, что российские войска "научились изолировать поле боя" и уничтожать украинскую логистику.

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https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240212/diversiya-1926923706.html

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https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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Кириллов о применении американских химбоеприпасов в ходе СВО Кириллов о применении американских химбоеприпасов в ходе СВО 2024-02-19T19:11 true PT2M26S

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