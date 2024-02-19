https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928258862.html

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024

ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:15

2024-02-19T15:15

2024-02-19T16:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

клещеевка

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики, сообщили в понедельник в Минобороны России."Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики", — отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

клещеевка

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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, клещеевка