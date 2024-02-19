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ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 19.02.2024 (обновлено: 16:06 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928258862.html
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:15
2024-02-19T16:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
клещеевка
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики, сообщили в понедельник в Минобороны России."Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики", — отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Клещеевка
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики", — отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКлещеевка
 
 
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