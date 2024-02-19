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ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении - РИА Новости, 19.02.2024
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:15
2024-02-19T15:15
2024-02-19T16:06
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 22-й, 42-й, 93-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Григоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики, сообщили в понедельник в Минобороны России."Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ленинское Донецкой народной республики", — отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, клещеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Клещеевка
ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении
МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении