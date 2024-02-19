Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой
Минобороны опубликовало новые кадры брошенной военной техники ВСУ под Авдеевкой
Авдеевка. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной украинской военной техники в пригородах Авдеевки.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
"Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной на обочинах дорог военной техники в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства ВСУ. На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений", — говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости в воскресенье вечером опубликовало первое видео зачистки Авдеевки российскими бойцами из отряда спецназначения "Викинг", на котором видно, что они обнаружили в месте недавнего расположения подразделений ВСУ склад оружия и боеприпасов, в том числе партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, предположительно, польского или болгарского производства.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.