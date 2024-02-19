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Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 19.02.2024
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06:35 19.02.2024 (обновлено: 06:46 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149625.html
Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой
Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой
Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной украинской военной техники в пригородах Авдеевки. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T06:35
2024-02-19T06:46
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной украинской военной техники в пригородах Авдеевки. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. "Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной на обочинах дорог военной техники в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства ВСУ. На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений", — говорится в сообщении ведомства. РИА Новости в воскресенье вечером опубликовало первое видео зачистки Авдеевки российскими бойцами из отряда спецназначения "Викинг", на котором видно, что они обнаружили в месте недавнего расположения подразделений ВСУ склад оружия и боеприпасов, в том числе партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, предположительно, польского или болгарского производства.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149221.html
https://ria.ru/20240219/razminirovanie-1928147971.html
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россия, авдеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой

Минобороны опубликовало новые кадры брошенной военной техники ВСУ под Авдеевкой

© Народная милиция ДНР/TelegramАвдеевка
Авдеевка
© Народная милиция ДНР/Telegram
Авдеевка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало новые кадры брошенной украинской военной техники в пригородах Авдеевки.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
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Российские войска продолжают зачистку жилых кварталов Авдеевки
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"Минобороны РФ опубликовало новые кадры брошенной на обочинах дорог военной техники в пригородах Авдеевки во время беспорядочного бегства ВСУ. На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку пригородных районов Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений", — говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости в воскресенье вечером опубликовало первое видео зачистки Авдеевки российскими бойцами из отряда спецназначения "Викинг", на котором видно, что они обнаружили в месте недавнего расположения подразделений ВСУ склад оружия и боеприпасов, в том числе партию снарядов для автоматического гранатомета - кумулятивные гранаты к РПГ-7 и метательные заряды к нему, предположительно, польского или болгарского производства.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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