https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928147623.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ
Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T05:03
2024-02-19T05:03
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что результативность артиллерии - во многом заслуга воздушной разведки. "Сегодня операторы БПЛА используют передовые российские системы. Говоря проще, если раньше наводиться приходилось по ориентирам и по картам, то теперь один клик по цели на мониторе оператора беспилотника - и её точные координаты отправляются прямиком в командные центры, а оттуда – расчетам боевых машин" - пояснили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ
МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - рассказали в МО РФ.
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Уточняется, что результативность артиллерии - во многом заслуга воздушной разведки. "Сегодня операторы БПЛА используют передовые российские системы. Говоря проще, если раньше наводиться приходилось по ориентирам и по картам, то теперь один клик по цели на мониторе оператора беспилотника - и её точные координаты отправляются прямиком в командные центры, а оттуда – расчетам боевых машин" - пояснили в МО РФ.