Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928147623.html
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ
Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T05:03
2024-02-19T05:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_0:9:1819:1032_1920x0_80_0_0_b70baafd51d2b2a3f0b95c314863e017.jpg
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что результативность артиллерии - во многом заслуга воздушной разведки. "Сегодня операторы БПЛА используют передовые российские системы. Говоря проще, если раньше наводиться приходилось по ориентирам и по картам, то теперь один клик по цели на мониторе оператора беспилотника - и её точные координаты отправляются прямиком в командные центры, а оттуда – расчетам боевых машин" - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928147503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849264966_350:106:1584:1032_1920x0_80_0_0_dc5888bfb2ce15c600f72b80addeea40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ

МО: артиллеристы группировки "Запад" уничтожили огневые позиции и пехоту ВСУ

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Артиллеристы первой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили закрытые огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - рассказали в МО РФ.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении
05:01
Уточняется, что результативность артиллерии - во многом заслуга воздушной разведки. "Сегодня операторы БПЛА используют передовые российские системы. Говоря проще, если раньше наводиться приходилось по ориентирам и по картам, то теперь один клик по цели на мониторе оператора беспилотника - и её точные координаты отправляются прямиком в командные центры, а оттуда – расчетам боевых машин" - пояснили в МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала