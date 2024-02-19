https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928147503.html

Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении

Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.02.2024

Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T05:01

2024-02-19T05:01

2024-02-19T05:01

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су-34

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил получил данные с координатами расположения командного пункта и бронированной техники ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате чего, по докладу разведки, был уничтожен личный состав противника, укрепленные позиции, командный пункт и техника противника", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что экипаж Су-34 выполнил бомбардировку на Купянском направлении.

https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928145180.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы рф