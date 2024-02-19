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Артиллерия уничтожила САУ и расчет гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 19.02.2024
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04:02 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928145180.html
Артиллерия уничтожила САУ и расчет гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерия уничтожила САУ и расчет гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 19.02.2024
Артиллерия уничтожила САУ и расчет гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы ВДВ уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и гранатометный расчет на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в минобороны России. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T04:02
2024-02-19T04:02
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. Артиллеристы ВДВ уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и гранатометный расчет на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в минобороны России. "В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что корректировка огня осуществлялась разведчиками ВДВ. "Точным огнем по заданным координатам разведанных целей были уничтожены 122-миллиметровая самоходно-артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и расчет автоматического гранатомёта АГС-17 "Пламя" ВСУ на огневой позиции", - пояснили в оборонном ведомстве.
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллерия уничтожила САУ и расчет гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерия ВДВ уничтожила САУ и расчет гранатомета ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 фев – РИА Новости. Артиллеристы ВДВ уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и гранатометный расчет на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в минобороны России.
«
"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что корректировка огня осуществлялась разведчиками ВДВ.
"Точным огнем по заданным координатам разведанных целей были уничтожены 122-миллиметровая самоходно-артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и расчет автоматического гранатомёта АГС-17 "Пламя" ВСУ на огневой позиции", - пояснили в оборонном ведомстве.
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