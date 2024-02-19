https://ria.ru/20240219/soveschanie-1928284185.html
Медведев провел совещание с руководителями СКФО
Медведев провел совещание с руководителями СКФО - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев провел совещание с руководителями СКФО
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Грозном провел совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального Округа. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:48
2024-02-19T16:48
2024-02-19T16:55
безопасность
северо-кавказский федеральный округ
грозный
дмитрий медведев
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Грозном провел совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального Округа.Ранее в понедельник в рамках поездки в Чечню он встретился с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе.
https://ria.ru/20240219/pobeda-1928264960.html
северо-кавказский федеральный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северо-кавказский федеральный округ, грозный, дмитрий медведев
Безопасность, Северо-Кавказский Федеральный округ, Грозный, Дмитрий Медведев
Медведев провел совещание с руководителями СКФО
Медведев в Грозном провел совещание с руководителями СКФО