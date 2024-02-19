https://ria.ru/20240219/soveschanie-1928284185.html

Медведев провел совещание с руководителями СКФО

Медведев провел совещание с руководителями СКФО - РИА Новости, 19.02.2024

Медведев провел совещание с руководителями СКФО

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Грозном провел совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального Округа. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:48

2024-02-19T16:48

2024-02-19T16:55

безопасность

северо-кавказский федеральный округ

грозный

дмитрий медведев

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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Грозном провел совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального Округа.Ранее в понедельник в рамках поездки в Чечню он встретился с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе.

https://ria.ru/20240219/pobeda-1928264960.html

северо-кавказский федеральный округ

грозный

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, северо-кавказский федеральный округ, грозный, дмитрий медведев