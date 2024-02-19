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Медведев провел совещание с руководителями СКФО - РИА Новости, 19.02.2024
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16:48 19.02.2024 (обновлено: 16:55 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/soveschanie-1928284185.html
Медведев провел совещание с руководителями СКФО
Медведев провел совещание с руководителями СКФО - РИА Новости, 19.02.2024
Медведев провел совещание с руководителями СКФО
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Грозном провел совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального Округа. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:48
2024-02-19T16:55
безопасность
северо-кавказский федеральный округ
грозный
дмитрий медведев
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ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Грозном провел совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального Округа.Ранее в понедельник в рамках поездки в Чечню он встретился с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе.
https://ria.ru/20240219/pobeda-1928264960.html
северо-кавказский федеральный округ
грозный
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безопасность, северо-кавказский федеральный округ, грозный, дмитрий медведев
Безопасность, Северо-Кавказский Федеральный округ, Грозный, Дмитрий Медведев
Медведев провел совещание с руководителями СКФО

Медведев в Грозном провел совещание с руководителями СКФО

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Грозном провел совещание с руководителями Северо-Кавказского федерального Округа.
Ранее в понедельник в рамках поездки в Чечню он встретился с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Вчера, 15:36
 
БезопасностьСеверо-Кавказский Федеральный округГрозныйДмитрий Медведев
 
 
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