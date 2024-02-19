https://ria.ru/20240219/soglashenie-1928287958.html

СМИ: Италия и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности

СМИ: Италия и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности - РИА Новости, 19.02.2024

СМИ: Италия и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева, пишет итальянское аналитическое издание Formiche.net. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:58

2024-02-19T16:58

2024-02-19T16:58

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РИМ, 19 янв – РИА Новости. Италия и Украина завершают согласование двусторонней договоренности об обеспечении безопасности Киева, пишет итальянское аналитическое издание Formiche.net. Его дипломатические источники отмечают, что заключение долгосрочного соглашения близко, но его дата остается неизвестной. Возможно, о нем будет объявлено в субботу 24 февраля, когда премьер-министр Джорджа Мелони намерена провести первый виртуальный саммит лидеров G7 в год председательства Италии. Итальянская сторона провела первую встречу с украинцами по заключению соглашению 28 ноября прошлого года, пишет Formiche. Ранее соответствующие соглашения подписали Великобритания, Франция и Германия.

https://ria.ru/20240219/soglashenie-1928149362.html

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в мире, италия, украина