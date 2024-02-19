https://ria.ru/20240219/soglashenie-1928149362.html
В Киеве возмутились из-за "гарантий" Шольца
В Киеве возмутились из-за "гарантий" Шольца - РИА Новости, 19.02.2024
В Киеве возмутились из-за "гарантий" Шольца
Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским договоренности с Германией и Францией о гарантиях безопасности на самом деле имеют низкую ценность и... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T06:25
2024-02-19T06:25
2024-02-19T14:56
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским договоренности с Германией и Францией о гарантиях безопасности на самом деле имеют низкую ценность и обещают лишь ограниченную помощь в случае нового конфликта, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире своего видеоблога."У нас тут сейчас рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности! Более того, украино-немецкий и украино-французский договоры даже слабее выглядят, нежели украино-британский", — отметил эксперт.Бортник добавил, что фактически соглашения подразумевают лишь консультации в случае нападения на Украину и материально-техническую поддержку Киева.По словам Бортника, договоренности между Зеленским и европейскими лидерами даже нельзя считать полноценными международными договорами, потому что их не ратифицировали парламенты стран-подписантов. Фактически Зеленский, Шольц и Макрон ограничились лишь личными "политическими соглашениями", которые действуют до тех пор, пока сами политики находятся у власти, отметил он.Киевский аналитик уверен, что подобные ограниченные договоренности — это максимум, на который пока что готовы пойти западные страны ради безопасности Украины."Вместо НАТО нам предлагают сейчас вот эти соглашения с обещаниями помогать", — посетовал Бортник.Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля побывал в Берлине и Париже, где подписал двусторонние соглашения с Германией и Францией о гарантиях безопасности. В середине января аналогичный договор Киев заключил с Лондоном.
https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927661944.html
https://ria.ru/20240218/nato-1928030016.html
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в мире, украина, германия, франция, владимир зеленский, олаф шольц, эммануэль макрон, руслан бортник, нато
В мире, Украина, Германия, Франция, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Руслан Бортник, НАТО
В Киеве возмутились из-за "гарантий" Шольца
Политолог Бортник: Шольц и Макрон дали очень слабые гарантии безопасности Киеву
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским договоренности с Германией и Францией о гарантиях безопасности на самом деле имеют низкую ценность и обещают лишь ограниченную помощь в случае нового конфликта, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире своего видеоблога.
"У нас тут сейчас рассказывают, что это договоры о гарантиях безопасности — нет там ни слова о гарантиях безопасности! Более того, украино-немецкий и украино-французский договоры даже слабее выглядят, нежели украино-британский", — отметил эксперт.
"Попрошайка". Во Франции унизили Зеленского
Бортник добавил, что фактически соглашения подразумевают лишь консультации в случае нападения на Украину и материально-техническую поддержку Киева.
По словам Бортника, договоренности между Зеленским и европейскими лидерами даже нельзя считать полноценными международными договорами, потому что их не ратифицировали парламенты стран-подписантов. Фактически Зеленский, Шольц и Макрон ограничились лишь личными "политическими соглашениями", которые действуют до тех пор, пока сами политики находятся у власти, отметил он.
Киевский аналитик уверен, что подобные ограниченные договоренности — это максимум, на который пока что готовы пойти западные страны ради безопасности Украины.
«
"Вместо НАТО нам предлагают сейчас вот эти соглашения с обещаниями помогать", — посетовал Бортник.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля побывал в Берлине
и Париже
, где подписал двусторонние соглашения с Германией и Францией о гарантиях безопасности. В середине января аналогичный договор Киев
заключил с Лондоном
.
Франция и Германия не дадут Украине вступить в НАТО, считает эксперт