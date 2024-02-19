https://ria.ru/20240219/skhron-1928218937.html

В Мелитополе нашли украинский схрон с аналогом отравляющего вещества BZ

В Мелитополе нашли украинский схрон с аналогом отравляющего вещества BZ - РИА Новости, 19.02.2024

В Мелитополе нашли украинский схрон с аналогом отравляющего вещества BZ

Токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области, заявил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:02

2024-02-19T13:02

2024-02-19T13:02

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

игорь кириллов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия он привел примеры того, как ВСУ применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих - так, 19 августа 2022 года "был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества BZ, включенного в Список 2 Конвенции". "Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке", - добавил Кириллов. Кроме того, "8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников", отметил генерал.

https://ria.ru/20240219/granaty-1928218790.html

мелитополь

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мелитополь, запорожская область, игорь кириллов, вооруженные силы украины