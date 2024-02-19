https://ria.ru/20240219/skhron-1928218937.html
В Мелитополе нашли украинский схрон с аналогом отравляющего вещества BZ
В Мелитополе нашли украинский схрон с аналогом отравляющего вещества BZ - РИА Новости, 19.02.2024
В Мелитополе нашли украинский схрон с аналогом отравляющего вещества BZ
Токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области, заявил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:02
2024-02-19T13:02
2024-02-19T13:02
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. На брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия он привел примеры того, как ВСУ применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих - так, 19 августа 2022 года "был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества BZ, включенного в Список 2 Конвенции". "Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке", - добавил Кириллов. Кроме того, "8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников", отметил генерал.
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мелитополь, запорожская область, игорь кириллов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
В Мелитополе нашли украинский схрон с аналогом отравляющего вещества BZ
МО РФ: в январе в Мелитополе нашли схрон ВСУ с аналогом отравляющего вещества BZ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Токсичное вещество, аналог боевого отравляющего вещества BZ, было обнаружено в конце января в схроне на территории Мелитополя в Запорожской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На брифинге Минобороны РФ по вопросам нарушения США
и Украиной
требований Конвенции о запрещении химического оружия он привел примеры того, как ВСУ
применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих - так, 19 августа 2022 года "был применен токсичный химикат, являющийся аналогом боевого отравляющего вещества BZ, включенного в Список 2 Конвенции".
"Аналогичное вещество было обнаружено 28 января 2024 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в схроне на территории города Мелитополь. Отравляющее вещество находилось во флаконах с надписью "Биоспорин" на украинском языке", - добавил Кириллов.
Кроме того, "8 и 16 февраля 2023 года зафиксированы случаи применения синильной кислоты с использованием беспилотников", отметил генерал.
ВСУ применяли против российских военных американские химические гранаты