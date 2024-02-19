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ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии
ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии - РИА Новости, 19.02.2024
ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии
Семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350 зафиксированы в сирийском районе... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:13
2024-02-19T22:13
2024-02-19T22:13
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350 зафиксированы в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350", - сказал Кулить. Он отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.
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в мире, эт-танф, сирия
ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии
Кулить: ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии