https://ria.ru/20240219/siriya-1928346119.html

ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии

ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии - РИА Новости, 19.02.2024

ЦПВС зафиксировал семь нарушений воздушного пространства Сирии

Семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350 зафиксированы в сирийском районе... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T22:13

2024-02-19T22:13

2024-02-19T22:13

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эт-танф

сирия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350 зафиксированы в сирийском районе Эт-Танф, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350", - сказал Кулить. Он отметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

https://ria.ru/20240203/udary-1925251121.html

эт-танф

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в мире, эт-танф, сирия