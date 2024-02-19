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Одному не потянуть: как предпринимателю принять в штат новых сотрудников - РИА Новости, 19.02.2024
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Твой бизнес
 
15:25 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/shtat-1928256500.html
Одному не потянуть: как предпринимателю принять в штат новых сотрудников
Одному не потянуть: как предпринимателю принять в штат новых сотрудников - РИА Новости, 19.02.2024
Одному не потянуть: как предпринимателю принять в штат новых сотрудников
РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:25
2024-02-19T15:25
твой бизнес
вопрос решен
корпорация мсп
россия
предприниматели
бизнес
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ВОПРОС:Планирую расширять свой бизнес, для чего мне понадобятся люди. Какие документы нужно оформлять при найме работников и какие отчеты придется сдавать?ОТВЕТ:О том, как принять нового работника в штат, о документах и отчетности, которые при этом понадобятся, расскажут специалисты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП):ТРУДОУСТРОЙСТВОПри трудоустройстве на новое место сотрудник должен предоставить свои документы: трудовую книжку, СНИЛС, ИНН, диплом об образовании.После этого, не позднее трех рабочих дней, должен быть оформлен трудовой договор, где прописываются условия работы:Договор оформляется в двух экземплярах: один выдается на руки работнику, второй остается в отделе кадров."Важно! Если сотрудник работает без трудового договора (или документ оформлен неправильно), работодателю грозит штраф: до 10 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 100 тысяч рублей - для юридических лиц", - напоминают в Корпорации МСП.ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫДля организаций с доходом более 120 миллионов рублей в год и штатом более 15 сотрудников обязательно наличие локальных актов, среди которых:Новый сотрудник должен быть ознакомлен с локальными актами (под подпись)."Организации и ИП, которые, признанные микропредприятиями (менее 15 сотрудников в штате и доход ниже 120 миллионов рублей в год) могут отказаться от локальных актов и перейти на упрощенный кадровый учет. Обязательное условие – это заключение со всеми сотрудниками типовых трудовых договоров", - продолжают эксперты.ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМПри трудоустройстве работника по трудовому договору или по договору ГПХ работодатель обязан платить за него страховые взносы (на пенсионное, обязательное медицинское и социальное страхование, на травматизм) и сдавать соответствующую отчетность."После объединения Фонда социального страхования с Пенсионным фондом в Социальный фонд России страховые взносы платятся на единый налоговый счет. Старые формы отчетности отменены, теперь действует объединенный отчет по форме ЕФС-1, который работодатель направляет в территориальные органы СФР не позднее 25-го числа каждого месяца. При этом расчет по страховых взносам необходимо направлять в налоговую инспекцию", — уточняют в КМСП.
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вопрос решен , корпорация мсп, россия, предприниматели, бизнес
Твой бизнес, Вопрос решен , Корпорация МСП, Россия, Предприниматели, Бизнес

Одному не потянуть: как предпринимателю принять в штат новых сотрудников

© iStock.com / sturtiДевушка проходит собеседование
Девушка проходит собеседование - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© iStock.com / sturti
Девушка проходит собеседование
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ВОПРОС:
Планирую расширять свой бизнес, для чего мне понадобятся люди. Какие документы нужно оформлять при найме работников и какие отчеты придется сдавать?
ОТВЕТ:
О том, как принять нового работника в штат, о документах и отчетности, которые при этом понадобятся, расскажут специалисты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП):

ТРУДОУСТРОЙСТВО

При трудоустройстве на новое место сотрудник должен предоставить свои документы: трудовую книжку, СНИЛС, ИНН, диплом об образовании.
После этого, не позднее трех рабочих дней, должен быть оформлен трудовой договор, где прописываются условия работы:
  • зарплата (в том числе премии);
  • режим рабочего времени;
  • характер работы;
  • круг обязанностей;
  • график работы;
  • график отпусков.
Договор оформляется в двух экземплярах: один выдается на руки работнику, второй остается в отделе кадров.
«
"Важно! Если сотрудник работает без трудового договора (или документ оформлен неправильно), работодателю грозит штраф: до 10 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 100 тысяч рублей - для юридических лиц", - напоминают в Корпорации МСП.

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ

Для организаций с доходом более 120 миллионов рублей в год и штатом более 15 сотрудников обязательно наличие локальных актов, среди которых:
  • правила внутреннего трудового распорядка;
  • положение об использовании персональных данных;
  • положение об оплате труда, премировании;
  • должностные инструкции;
  • положение об аттестации;
  • положение об охране труда;
  • штатное расписание.
Новый сотрудник должен быть ознакомлен с локальными актами (под подпись).
«
"Организации и ИП, которые, признанные микропредприятиями (менее 15 сотрудников в штате и доход ниже 120 миллионов рублей в год) могут отказаться от локальных актов и перейти на упрощенный кадровый учет. Обязательное условие – это заключение со всеми сотрудниками типовых трудовых договоров", - продолжают эксперты.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

При трудоустройстве работника по трудовому договору или по договору ГПХ работодатель обязан платить за него страховые взносы (на пенсионное, обязательное медицинское и социальное страхование, на травматизм) и сдавать соответствующую отчетность.
"После объединения Фонда социального страхования с Пенсионным фондом в Социальный фонд России страховые взносы платятся на единый налоговый счет. Старые формы отчетности отменены, теперь действует объединенный отчет по форме ЕФС-1, который работодатель направляет в территориальные органы СФР не позднее 25-го числа каждого месяца. При этом расчет по страховых взносам необходимо направлять в налоговую инспекцию", — уточняют в КМСП.
 
Твой бизнесВопрос решенКорпорация МСПРоссияПредпринимателиБизнес
 
 
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