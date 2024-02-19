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В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская" - РИА Новости, 19.02.2024
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07:52 19.02.2024 (обновлено: 07:55 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/shakhta-1928152100.html
В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская"
В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская" - РИА Новости, 19.02.2024
В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская"
Работа шахты "Таштагольская" в Кузбассе восстановлена после горного удара, произошедшего в воскресенье, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T07:52
2024-02-19T07:55
таштагольский район
кемеровская область
происшествия
россия
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КЕМЕРОВО, 19 фев – РИА Новости. Работа шахты "Таштагольская" в Кузбассе восстановлена после горного удара, произошедшего в воскресенье, сообщили РИА Новости на предприятии. Сообщалось, что горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все 163 горняка эвакуировались на поверхность, пострадавших нет. "Работа восстановлена, все (работает – ред.) в штатном режиме", – сказал собеседник агентства. Рудная шахта "Таштагольская" находится в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК".
https://ria.ru/20240115/shakhta-1921453132.html
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таштагольский район, кемеровская область, происшествия, россия
Таштагольский район, Кемеровская область, Происшествия, Россия
В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская"

В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская" после горного удара

© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Каски рабочих. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 фев – РИА Новости. Работа шахты "Таштагольская" в Кузбассе восстановлена после горного удара, произошедшего в воскресенье, сообщили РИА Новости на предприятии.
Сообщалось, что горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все 163 горняка эвакуировались на поверхность, пострадавших нет.
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"Работа восстановлена, все (работает – ред.) в штатном режиме", – сказал собеседник агентства.
Рудная шахта "Таштагольская" находится в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК".
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