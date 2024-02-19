https://ria.ru/20240219/shakhta-1928152100.html

В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская"

В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская" - РИА Новости, 19.02.2024

В Кузбассе восстановили работу шахты "Таштагольская"

Работа шахты "Таштагольская" в Кузбассе восстановлена после горного удара, произошедшего в воскресенье, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T07:52

2024-02-19T07:52

2024-02-19T07:55

таштагольский район

кемеровская область

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100791/38/1007913826_0:270:2500:1676_1920x0_80_0_0_09d14390edc77a46b2342ad2fc2791b9.jpg

КЕМЕРОВО, 19 фев – РИА Новости. Работа шахты "Таштагольская" в Кузбассе восстановлена после горного удара, произошедшего в воскресенье, сообщили РИА Новости на предприятии. Сообщалось, что горный удар произошел в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе, все 163 горняка эвакуировались на поверхность, пострадавших нет. "Работа восстановлена, все (работает – ред.) в штатном режиме", – сказал собеседник агентства. Рудная шахта "Таштагольская" находится в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК".

https://ria.ru/20240115/shakhta-1921453132.html

https://ria.ru/20231117/shakhta-1910012526.html

таштагольский район

кемеровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таштагольский район, кемеровская область, происшествия, россия