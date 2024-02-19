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В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2024
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00:36 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/sevmorput-1928136963.html
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2024
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году
Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2023 года составил рекордные 2,15 миллиона тонн, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:36
2024-02-19T00:36
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2023 года составил рекордные 2,15 миллиона тонн, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт". Объем грузоперевозок по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,25 миллиона тонн, более чем на 250 тысяч тонн больше плана, напомнил Лихачев. "По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 миллиона тонн", - сказал он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html
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экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году

Лихачев: транзитные грузоперевозки по СМП в 2023 году составили 2,15 млн тонн

© РИА Новости / Соломон Лулишов | Перейти в медиабанкКараван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2023 года составил рекордные 2,15 миллиона тонн, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт".
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,25 миллиона тонн, более чем на 250 тысяч тонн больше плана, напомнил Лихачев.
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"По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 миллиона тонн", - сказал он.
"Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
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ЭкономикаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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