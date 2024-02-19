https://ria.ru/20240219/sevmorput-1928136963.html
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2024
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году
Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2023 года составил рекордные 2,15 миллиона тонн, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:36
2024-02-19T00:36
2024-02-19T00:36
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151350/63/1513506338_0:77:905:586_1920x0_80_0_0_6965c034a82a0e8713f8001f9dd2c407.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2023 года составил рекордные 2,15 миллиона тонн, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт". Объем грузоперевозок по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,25 миллиона тонн, более чем на 250 тысяч тонн больше плана, напомнил Лихачев. "По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 миллиона тонн", - сказал он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html
https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151350/63/1513506338_25:108:665:588_1920x0_80_0_0_0515bcb70ec8f35d65257b75bbdda45b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году
Лихачев: транзитные грузоперевозки по СМП в 2023 году составили 2,15 млн тонн