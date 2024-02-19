https://ria.ru/20240219/sevmorput-1928136963.html

В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году

В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году - РИА Новости, 19.02.2024

В "Росатоме" рассказали об объеме грузоперевозок по СМП в 2023 году

Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2023 года составил рекордные 2,15 миллиона тонн, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T00:36

2024-02-19T00:36

2024-02-19T00:36

экономика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2023 года составил рекордные 2,15 миллиона тонн, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью журналу "Эксперт". Объем грузоперевозок по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,25 миллиона тонн, более чем на 250 тысяч тонн больше плана, напомнил Лихачев. "По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 миллиона тонн", - сказал он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.

https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html

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экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия