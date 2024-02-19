https://ria.ru/20240219/sevastopol-1928195709.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 45 минут. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:59
2024-02-19T11:59
2024-02-19T12:01
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 45 минут.Воздушная тревога в городе была объявлена в понедельник в 11.12 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.В городе возобновляется движение общественного транспорта, в том числе катеров и парома.
https://ria.ru/20240219/ugrozy-1928186447.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе продлилась около 45 минут