https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928340758.html

Лавров прокомментировал подготовку новых антироссийских санкций

Лавров прокомментировал подготовку новых антироссийских санкций - РИА Новости, 19.02.2024

Лавров прокомментировал подготовку новых антироссийских санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ничего не думает об очередном готовящемся пакете санкций Евросоюза против России, а действия погруженного в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:37

2024-02-19T21:37

2024-02-19T21:37

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сергей лавров

евросоюз

санкции в отношении россии

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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ничего не думает об очередном готовящемся пакете санкций Евросоюза против России, а действия погруженного в антироссийскую истерику ЕС уже давно не удивляют Москву. Европейский Союз готовит 13-й санкционный пакет, который среди прочего коснется вопроса поставок России БПЛА, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи с коллегами из стран ЕС. По словам Бербок, пакет уже почти согласован. "Что касается того, что планирует, делает Европейский союз, - я об этом ничего не думаю. Мы уже давно перестали удивляться тому, что Европейский союз живет своей жизнью. Заботится не о благе граждан своих стран, а о том, чтобы не отстать от Соединенных Штатов в антироссийской истерике. Ну а теперь, судя по тому, как развивается ситуация, Соединенные Штаты уступают Евросоюз первенство в этой русофобской кампании", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Он добавил: "Пусть история расставит все по своим местам, а жители стран, которые входят в Европейский союз, пусть они делают свои выводы из тех, кого они привели к власти". С визита в Гавану в понедельник начинается латиноамериканское Лаврова: в период с 19 по 22 февраля министр посетит также Венесуэлу и Бразилию, где примет участие во встрече глав МИД стран "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928310018.html

https://ria.ru/20240216/sanktsii-1927883471.html

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в мире, россия, москва, германия, сергей лавров, евросоюз, санкции в отношении россии