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Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве
Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве - РИА Новости, 19.02.2024
Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве
Более 1,5 миллиона самозанятых зарегистрированы в Москве, за 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:03
2024-02-19T17:03
2024-02-19T17:03
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Более 1,5 миллиона самозанятых зарегистрированы в Москве, за 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Число самозанятых в столице растет - в прошлом году их стало больше на 329 тысяч... На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей", - написал Собянин. Как уточняется в инфографике, число самозанятых в Москве достигло 1,56 миллиона человек. Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Твой бизнес, Москва, Сергей Собянин, Бизнес, самозанятые, Твой бизнес – новости, Предприниматели