https://ria.ru/20240219/samozanyatye-1928289368.html

Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве

Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве - РИА Новости, 19.02.2024

Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве

Более 1,5 миллиона самозанятых зарегистрированы в Москве, за 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:03

2024-02-19T17:03

2024-02-19T17:03

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Более 1,5 миллиона самозанятых зарегистрированы в Москве, за 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Число самозанятых в столице растет - в прошлом году их стало больше на 329 тысяч... На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей", - написал Собянин. Как уточняется в инфографике, число самозанятых в Москве достигло 1,56 миллиона человек. Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

москва, сергей собянин, бизнес, самозанятые, твой бизнес – новости, предприниматели