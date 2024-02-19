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Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве - РИА Новости, 19.02.2024
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17:03 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/samozanyatye-1928289368.html
Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве
Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве - РИА Новости, 19.02.2024
Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве
Более 1,5 миллиона самозанятых зарегистрированы в Москве, за 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:03
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Более 1,5 миллиона самозанятых зарегистрированы в Москве, за 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Число самозанятых в столице растет - в прошлом году их стало больше на 329 тысяч... На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей", - написал Собянин. Как уточняется в инфографике, число самозанятых в Москве достигло 1,56 миллиона человек. Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.
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москва, сергей собянин, бизнес, самозанятые, твой бизнес – новости, предприниматели
Твой бизнес, Москва, Сергей Собянин, Бизнес, самозанятые, Твой бизнес – новости, Предприниматели

Собянин: более полутора миллионов самозанятых зарегистрированы в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Серггей Собянин
Мэр Москвы Серггей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Серггей Собянин
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Более 1,5 миллиона самозанятых зарегистрированы в Москве, за 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Число самозанятых в столице растет - в прошлом году их стало больше на 329 тысяч... На данный момент в Москве зарегистрировано больше полутора миллионов самозанятых. За 2023 год они заработали 366 миллиардов рублей", - написал Собянин.
Как уточняется в инфографике, число самозанятых в Москве достигло 1,56 миллиона человек. Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.
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