К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76
Небензя: к РФ не обращались по международному расследованию крушения Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
ООН, 19 фев – РИА Новости. Никто так и не обращался к России в ответ на призыв провести международное расследование инцидента со сбитым ВСУ Ил-76, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нет. Мы проводим наше собственное расследование, но никто к нам не обращался по этому вопросу", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, была ли реакция со стороны каких-либо стран или международных организаций.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.