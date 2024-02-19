https://ria.ru/20240219/samolet-1928321128.html

К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76

К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 19.02.2024

К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76

Никто так и не обращался к России в ответ на призыв провести международное расследование инцидента со сбитым ВСУ Ил-76, заявил журналистам постпред РФ при ООН... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:33

2024-02-19T19:33

2024-02-19T19:34

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белгородская область

василий небензя

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оон

киев

ил-76

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ООН, 19 фев – РИА Новости. Никто так и не обращался к России в ответ на призыв провести международное расследование инцидента со сбитым ВСУ Ил-76, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Нет. Мы проводим наше собственное расследование, но никто к нам не обращался по этому вопросу", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, была ли реакция со стороны каких-либо стран или международных организаций. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html

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