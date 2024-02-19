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К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 19.02.2024
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19:33 19.02.2024 (обновлено: 19:34 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/samolet-1928321128.html
К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76
К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 19.02.2024
К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76
Никто так и не обращался к России в ответ на призыв провести международное расследование инцидента со сбитым ВСУ Ил-76, заявил журналистам постпред РФ при ООН... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:33
2024-02-19T19:34
в мире
россия
белгородская область
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
киев
ил-76
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ООН, 19 фев – РИА Новости. Никто так и не обращался к России в ответ на призыв провести международное расследование инцидента со сбитым ВСУ Ил-76, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Нет. Мы проводим наше собственное расследование, но никто к нам не обращался по этому вопросу", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, была ли реакция со стороны каких-либо стран или международных организаций. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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в мире, россия, белгородская область, василий небензя, вооруженные силы украины, оон, киев, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Белгородская область, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН, Киев, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
К России не обращались по вопросу расследования крушения Ил-76

Небензя: к РФ не обращались по международному расследованию крушения Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
ООН, 19 фев – РИА Новости. Никто так и не обращался к России в ответ на призыв провести международное расследование инцидента со сбитым ВСУ Ил-76, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нет. Мы проводим наше собственное расследование, но никто к нам не обращался по этому вопросу", - сказал Небензя, отвечая на вопрос о том, была ли реакция со стороны каких-либо стран или международных организаций.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник
18 февраля, 06:02
 
В миреРоссияБелгородская областьВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООНКиевИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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