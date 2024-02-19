https://ria.ru/20240219/rostov-na-donu-1928199462.html
Ростовские власти прокомментировали сообщения о громких звуках в небе
Ростовские власти прокомментировали сообщения о громких звуках в небе - РИА Новости, 19.02.2024
Ростовские власти прокомментировали сообщения о громких звуках в небе
ПВО в Ростовской области не работала, происшествий не зафиксировано, сообщил журналистам представитель правительства региона, комментируя информацию о громком... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:12
2024-02-19T12:12
2024-02-19T12:12
ростовская область
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. ПВО в Ростовской области не работала, происшествий не зафиксировано, сообщил журналистам представитель правительства региона, комментируя информацию о громком звуке в столице региона. Ранее СМИ сообщили о громком звуке, который был слышен в небе над разными районами Ростова-на-Дону. "По данным диспетчерских служб экстренного реагирования, происшествий не зафиксировано... По данным военных, ПВО не работала", - сказали в правительстве. В минувшую пятницу в регионе также был слышен громкий звук. Тогда губернатор Василий Голубев сообщил, что звук был связан с выполнением подразделениями ВВС России задач в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20240216/pvo-1927895520.html
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ростовская область, происшествия, ростов-на-дону
Ростовская область, Происшествия, Ростов-на-Дону
Ростовские власти прокомментировали сообщения о громких звуках в небе
Власти Ростовской области заявили, что ПВО в регионе не работала