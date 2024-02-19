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Глава разведслужбы Швеции назвал Россию главной военной угрозой - РИА Новости, 19.02.2024
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17:32 19.02.2024 (обновлено: 17:33 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/rossiya-1928296992.html
Глава разведслужбы Швеции назвал Россию главной военной угрозой
Глава разведслужбы Швеции назвал Россию главной военной угрозой - РИА Новости, 19.02.2024
Глава разведслужбы Швеции назвал Россию главной военной угрозой
Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон утверждает, что Россия якобы является главной военной угрозой для Швеции. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:32
2024-02-19T17:33
россия
швеция
в мире
нато
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон утверждает, что Россия якобы является главной военной угрозой для Швеции. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. "Пока продолжается война на Украине, Россия концентрирует там свои ресурсы, но было бы ошибкой полагать, что временное сокращение российского потенциала в нашем регионе даст нам передышку. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать высокий темп в укреплении вооруженных сил и общей обороны. Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны", – приводятся слова Нильссона в пресс-релизе вооруженных сил Швеции. Там также утверждается, что еще одна серьезная угроза для Швеции исходит от деятельности иностранных разведок, в частности, от разведок России, Китая и Ирана. В основном эти действия якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к защищаемой информации, а также повлиять на принятие решений и возможности для маневра в кризисной ситуации или во время войны, уточняется в материале. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921230870.html
https://ria.ru/20240130/shvetsiya-1924300252.html
https://ria.ru/20240217/nato-1927986994.html
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россия, швеция, в мире, нато
Россия, Швеция, В мире, НАТО
Глава разведслужбы Швеции назвал Россию главной военной угрозой

Начальник шведской военной разведки назвал Россию главной угрозой стране

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Начальник шведской военной разведки Томас Нильссон утверждает, что Россия якобы является главной военной угрозой для Швеции.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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"Пока продолжается война на Украине, Россия концентрирует там свои ресурсы, но было бы ошибкой полагать, что временное сокращение российского потенциала в нашем регионе даст нам передышку. Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать высокий темп в укреплении вооруженных сил и общей обороны. Способность России совершить военное нападение на Швецию является главной угрозой для шведских сил обороны", – приводятся слова Нильссона в пресс-релизе вооруженных сил Швеции.
Там также утверждается, что еще одна серьезная угроза для Швеции исходит от деятельности иностранных разведок, в частности, от разведок России, Китая и Ирана. В основном эти действия якобы направлены на то, чтобы повлиять на жизненно важные шведские системы, получить доступ к защищаемой информации, а также повлиять на принятие решений и возможности для маневра в кризисной ситуации или во время войны, уточняется в материале.
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Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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