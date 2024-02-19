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Кулеба пугает Запад приближением российского оружия к домам европейцев
Кулеба пугает Запад приближением российского оружия к домам европейцев - РИА Новости, 19.02.2024
Кулеба пугает Запад приближением российского оружия к домам европейцев
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico пугает Запад тем, что после сдачи Авдеевки ВСУ "российское оружие приближается к домам европейцев... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:40
2024-02-19T15:40
2024-02-19T15:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico пугает Запад тем, что после сдачи Авдеевки ВСУ "российское оружие приближается к домам европейцев среднего класса". "Когда гражданин в Европе читает, что Украина отступила из Авдеевки, он должен понимать один простой факт: Россия стала на несколько километров ближе к его дому. Каждое продвижение России на Украине приближает российское оружие к домам европейцев среднего класса", - сказал Кулеба. В день сдачи Авдеевки Кулеба запомнился тем, что затянулся сигарой в эфире украинского новостного телемарафона во время прямого включения из Мюнхена. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Позже Минобороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила превысила 30 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кулеба пугает Запад приближением российского оружия к домам европейцев
Кулеба: после взятия Авдеевки российское оружие приближается к домам европейцев