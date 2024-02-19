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В ДНР за выходные подавили более 70 украинских беспилотников
В ДНР за выходные подавили более 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.02.2024
В ДНР за выходные подавили более 70 украинских беспилотников
Более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщил штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:47
2024-02-19T15:47
2024-02-19T15:47
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 73 украинских беспилотника", — говорится в сообщении штаба.Среди этих беспилотников был ударный дрон типа "Баба-Яга", несущий на себе самодельные взрывные устройства на базе термобарической гранаты ТБГ-7 и авиабомбы ПТАБ-2,5КО. Согласно сообщению штаба, взрывотехники УФСБ перехватили и обезвредили этот дрон.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Ясиноватая, Происшествия
В ДНР за выходные подавили более 70 украинских беспилотников
Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за выходные подавили 73 дрона ВСУ