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В ДНР за выходные подавили более 70 украинских беспилотников

В ДНР за выходные подавили более 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.02.2024

В ДНР за выходные подавили более 70 украинских беспилотников

Более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщил штаб обороны ДНР в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:47

2024-02-19T15:47

2024-02-19T15:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов обнаружены и подавлены за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой, сообщил штаб обороны ДНР в Telegram-канале. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и подавлены 73 украинских беспилотника", — говорится в сообщении штаба.Среди этих беспилотников был ударный дрон типа "Баба-Яга", несущий на себе самодельные взрывные устройства на базе термобарической гранаты ТБГ-7 и авиабомбы ПТАБ-2,5КО. Согласно сообщению штаба, взрывотехники УФСБ перехватили и обезвредили этот дрон.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

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донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, происшествия