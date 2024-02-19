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Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов - РИА Новости, 19.02.2024
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 96 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:19
2024-02-19T15:19
2024-02-19T15:24
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 96 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской народной республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой народной республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12 819 беспилотных летательных аппаратов, 471 зенитный ракетный комплекс, 15 107 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 837 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов