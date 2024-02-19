Рейтинг@Mail.ru
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 19.02.2024 (обновлено: 15:24 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/pvo-1928260037.html
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов - РИА Новости, 19.02.2024
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 96 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:19
2024-02-19T15:24
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 96 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской народной республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой народной республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12 819 беспилотных летательных аппаратов, 471 зенитный ракетный комплекс, 15 107 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 837 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов

Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили 96 украинских дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 96 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 96 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное, Тимковка Харьковской области, Сватово, Кременная Луганской народной республики, Артемовск, Пески, Владимировка Донецкой народной республики, Ульяновка, Вербовое Запорожской области, Раздольное Херсонской области, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12 819 беспилотных летательных аппаратов, 471 зенитный ракетный комплекс, 15 107 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8102 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 837 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 февраля, 15:53
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала