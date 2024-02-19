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Путин поручил оценить ход получения удостоверений на средства реабилитации - РИА Новости, 19.02.2024
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21:00 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/putin-1928335678.html
Путин поручил оценить ход получения удостоверений на средства реабилитации
Путин поручил оценить ход получения удостоверений на средства реабилитации - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил оценить ход получения удостоверений на средства реабилитации
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать сроки и стоимость процедур по получению регистрационного удостоверения на технические средства... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:00
2024-02-19T21:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать сроки и стоимость процедур по получению регистрационного удостоверения на технические средства реабилитации, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. &quot;Проанализировать сроки выполнения и стоимость процедур, связанных с получением производителями технических средств реабилитации регистрационного удостоверения на медицинское изделие, включая проведение технических, токсикологических и клинических испытаний&quot;, - говорится в документе.После анализа поручено представить предложения, в частности, о разработке и внедрении механизма предварительного консультирования таких производителей с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об оптимизации сроков проведения и стоимости указанных испытаний для отечественных производителей неинвазивных технических средств реабилитации, а также расширении перечня организаций, проводящих данные испытания. Кроме того, поручено представить предложения о повышении уровня взаимодействия организаций, проводящих данные испытания, с производителями неинвазивных технических средств реабилитации в ходе проведения испытаний. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.
https://ria.ru/20240219/putin-1928332760.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил оценить ход получения удостоверений на средства реабилитации

Путин поручил оценить ход получения удостоверений на средства реабилитации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать сроки и стоимость процедур по получению регистрационного удостоверения на технические средства реабилитации, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«

"Проанализировать сроки выполнения и стоимость процедур, связанных с получением производителями технических средств реабилитации регистрационного удостоверения на медицинское изделие, включая проведение технических, токсикологических и клинических испытаний", - говорится в документе.

После анализа поручено представить предложения, в частности, о разработке и внедрении механизма предварительного консультирования таких производителей с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об оптимизации сроков проведения и стоимости указанных испытаний для отечественных производителей неинвазивных технических средств реабилитации, а также расширении перечня организаций, проводящих данные испытания.
Кроме того, поручено представить предложения о повышении уровня взаимодействия организаций, проводящих данные испытания, с производителями неинвазивных технических средств реабилитации в ходе проведения испытаний.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля.
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