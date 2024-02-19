https://ria.ru/20240219/putin-1928334190.html
Путин поручил поддержать "Анимационный кластер Хабаровского края"
Путин поручил поддержать "Анимационный кластер Хабаровского края" - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил поддержать "Анимационный кластер Хабаровского края"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность поддержки "Анимационного кластера Хабаровского края" для производства и... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:48
2024-02-19T20:48
2024-02-19T20:48
россия
чукотский автономный округ
хабаровский край
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность поддержки "Анимационного кластера Хабаровского края" для производства и продвижения анимации и проведения образовательных мероприятий. Перечень поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть возможность оказания комплексной поддержки в реализации проекта "Анимационный кластер Хабаровского края" в целях обеспечения производства и продвижения анимационных фильмов, проведения образовательных и иных мероприятий", - указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 марта.
https://ria.ru/20240219/putin-1928333393.html
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россия, чукотский автономный округ, хабаровский край, владимир путин, общество
Россия, Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Владимир Путин, Общество
Путин поручил поддержать "Анимационный кластер Хабаровского края"
Путин поручил правительству поддержать "Анимационный кластер Хабаровского края"