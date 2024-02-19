https://ria.ru/20240219/putin-1928332877.html

Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов

Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов

Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры оказать содействие компании "Мечталет" в производстве и продвижении анимационных фильмов, говорится в перечне... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:41

2024-02-19T20:41

2024-02-19T23:06

россия

чукотский автономный округ

хабаровский край

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры оказать содействие компании "Мечталет" в производстве и продвижении анимационных фильмов, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года. "Минкультуры России рассмотреть возможность оказания содействия обществу с ограниченной ответственностью "Мечталет" в производстве и продвижении анимационных фильмов", - говорится в документе. Путин во время визита в Хабаровск 11 января посещал анимационную студию "Мечталет".

https://ria.ru/20240219/putin-1928331739.html

россия

чукотский автономный округ

хабаровский край

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россия, чукотский автономный округ, хабаровский край, владимир путин, общество