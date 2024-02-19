https://ria.ru/20240219/putin-1928332877.html
Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов
Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов
Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры оказать содействие компании "Мечталет" в производстве и продвижении анимационных фильмов, говорится в перечне... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:41
2024-02-19T20:41
2024-02-19T23:06
россия
чукотский автономный округ
хабаровский край
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минкультуры оказать содействие компании "Мечталет" в производстве и продвижении анимационных фильмов, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года. "Минкультуры России рассмотреть возможность оказания содействия обществу с ограниченной ответственностью "Мечталет" в производстве и продвижении анимационных фильмов", - говорится в документе. Путин во время визита в Хабаровск 11 января посещал анимационную студию "Мечталет".
https://ria.ru/20240219/putin-1928331739.html
россия
чукотский автономный округ
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотский автономный округ, хабаровский край, владимир путин, общество
Россия, Чукотский автономный округ, Хабаровский край, Владимир Путин, Общество
Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов
Путин поручил Минкультуры помочь студии "Мечталет" в производстве фильмов