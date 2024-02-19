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Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО - РИА Новости, 19.02.2024
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20:40 19.02.2024 (обновлено: 20:58 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/putin-1928332760.html
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:40
2024-02-19T20:58
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений... принять решение о предоставлении из федерального бюджета субсидий для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в центральную часть Российской Федерации... Срок - 15 апреля 2024 года", - говорится в поручении. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240219/putin-1928332289.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО

Путин поручил предоставить субсидии на железнодорожные перевозки рыбы из ДФО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений... принять решение о предоставлении из федерального бюджета субсидий для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в центральную часть Российской Федерации... Срок - 15 апреля 2024 года", - говорится в поручении.
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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