https://ria.ru/20240219/putin-1928332760.html
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:40
2024-02-19T20:40
2024-02-19T20:58
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить субсидии для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси из Дальневосточного федерального округа в центральную часть России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений... принять решение о предоставлении из федерального бюджета субсидий для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины иваси с территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в центральную часть Российской Федерации... Срок - 15 апреля 2024 года", - говорится в поручении. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240219/putin-1928332289.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил предоставить субсидии для перевозок рыбы из ДФО
Путин поручил предоставить субсидии на железнодорожные перевозки рыбы из ДФО