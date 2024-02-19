https://ria.ru/20240219/putin-1928332544.html
Путин поручил выделить не менее 50 миллионов рублей на чукотскую больницу
Путин поручил выделить не менее 50 миллионов рублей на чукотскую больницу - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил выделить не менее 50 миллионов рублей на чукотскую больницу
Президент РФ Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда не менее 50 миллионов рублей на оснащение Чукотской окружной больницы и ее филиала, говорится в РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:39
2024-02-19T20:39
2024-02-19T23:07
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда не менее 50 миллионов рублей на оснащение Чукотской окружной больницы и ее филиала, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Предусмотреть выделение в текущем году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере не менее 50 миллионов рублей на оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница", а также филиала этого учреждения "Билибинская районная больница", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля.
https://ria.ru/20240110/putin-1920521336.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил выделить не менее 50 миллионов рублей на чукотскую больницу
Путин поручил выделить не менее 50 миллионов рублей на чукотскую больницу
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда не менее 50 миллионов рублей на оснащение Чукотской окружной больницы и ее филиала, говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Предусмотреть выделение в текущем году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере не менее 50 миллионов рублей на оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чукотская окружная больница", а также филиала этого учреждения "Билибинская районная больница", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 15 апреля.
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