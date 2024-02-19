https://ria.ru/20240219/putin-1928329260.html

Путин поручил проработать вопрос о создании центра по беспилотным системам

Путин поручил проработать вопрос о создании центра по беспилотным системам - РИА Новости, 19.02.2024

Путин поручил проработать вопрос о создании центра по беспилотным системам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания в ДФО научно-производственного центра технологий беспилотных авиасистем, соответствующее... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T20:21

2024-02-19T20:21

2024-02-19T20:21

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания в ДФО научно-производственного центра технологий беспилотных авиасистем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: проработать вопрос о создании в Дальневосточном федеральном округе научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем", - говорится в поручении. Доклад нужно предоставить до 15 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика