https://ria.ru/20240219/putin-1928329260.html
Путин поручил проработать вопрос о создании центра по беспилотным системам
Путин поручил проработать вопрос о создании центра по беспилотным системам - РИА Новости, 19.02.2024
Путин поручил проработать вопрос о создании центра по беспилотным системам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания в ДФО научно-производственного центра технологий беспилотных авиасистем, соответствующее... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T20:21
2024-02-19T20:21
2024-02-19T20:21
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания в ДФО научно-производственного центра технологий беспилотных авиасистем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: проработать вопрос о создании в Дальневосточном федеральном округе научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем", - говорится в поручении. Доклад нужно предоставить до 15 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил проработать вопрос о создании центра по беспилотным системам
Путин поручил проработать вопрос создания центра технологий беспилотных систем