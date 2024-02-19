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Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО
Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО - РИА Новости, 19.02.2024
Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить членам многодетных семей в ДФО с невысоким уровнем дохода освобождение от уплаты налога на имущество... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:52
2024-02-19T19:52
2024-02-19T20:56
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить членам многодетных семей в ДФО с невысоким уровнем дохода освобождение от уплаты налога на имущество физлиц в отношении единственного жилья, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года."Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предложить представительным органам муниципальных образований предоставить членам многодетных семей, имеющих невысокий уровень дохода и проживающих в таких субъектах Российской Федерации, льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения", - говорится в документе, обозначенный срок - 1 апреля.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО
Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО