https://ria.ru/20240219/putin-1928325191.html

Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО

Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО - РИА Новости, 19.02.2024

Путин предложил налоговые льготы для членов семей с низкими доходами в ДФО

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить членам многодетных семей в ДФО с невысоким уровнем дохода освобождение от уплаты налога на имущество... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:52

2024-02-19T19:52

2024-02-19T20:56

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставить членам многодетных семей в ДФО с невысоким уровнем дохода освобождение от уплаты налога на имущество физлиц в отношении единственного жилья, говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край 10–11 января 2024 года."Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предложить представительным органам муниципальных образований предоставить членам многодетных семей, имеющих невысокий уровень дохода и проживающих в таких субъектах Российской Федерации, льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения", - говорится в документе, обозначенный срок - 1 апреля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин