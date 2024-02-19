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В Москве выросли популяции большой синицы и клеста-еловика
В Москве выросли популяции большой синицы и клеста-еловика - РИА Новости, 19.02.2024
В Москве выросли популяции большой синицы и клеста-еловика
Рост популяции большой синицы и клеста-еловика наблюдается в Москве, в целом на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:53
2024-02-19T16:53
2024-02-19T16:53
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Рост популяции большой синицы и клеста-еловика наблюдается в Москве, в целом на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога. Ежегодно 19 февраля в России отмечают День орнитолога. "Эксперты фиксируют рост популяции у большой синицы, а также увеличение популяции у клеста-еловика, поскольку год богат на урожай шишек, семенами которых питаются эти птицы", - рассказали в департаменте. В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном состоянии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, природа
Хорошие новости, Общество, Москва, природа
В Москве выросли популяции большой синицы и клеста-еловика
Власти Москвы сообщили о росте популяций большой синицы и клеста-еловика