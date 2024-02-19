https://ria.ru/20240219/ptitsy-1928286352.html

В Москве выросли популяции большой синицы и клеста-еловика

В Москве выросли популяции большой синицы и клеста-еловика - РИА Новости, 19.02.2024

В Москве выросли популяции большой синицы и клеста-еловика

Рост популяции большой синицы и клеста-еловика наблюдается в Москве, в целом на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:53

2024-02-19T16:53

2024-02-19T16:53

хорошие новости

общество

москва

природа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602308709_181:246:1521:1000_1920x0_80_0_0_3cb098f12088eaf14bfc10ce66947825.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Рост популяции большой синицы и клеста-еловика наблюдается в Москве, в целом на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в День орнитолога. Ежегодно 19 февраля в России отмечают День орнитолога. "Эксперты фиксируют рост популяции у большой синицы, а также увеличение популяции у клеста-еловика, поскольку год богат на урожай шишек, семенами которых питаются эти птицы", - рассказали в департаменте. В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день популяции столичных видов птиц находятся в равновесном состоянии.

https://ria.ru/20240219/ptitsy-1928278988.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, природа