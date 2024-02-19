https://ria.ru/20240219/provokatsiya-1928240784.html

Рогов сообщил, что киевские власти готовят кровавую провокацию

Рогов сообщил, что киевские власти готовят кровавую провокацию - РИА Новости, 19.02.2024

Рогов сообщил, что киевские власти готовят кровавую провокацию

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти во главе с Владимиром... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:14

2024-02-19T14:14

2024-02-19T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

владимир рогов

россия

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что киевские власти во главе с Владимиром Зеленским готовят кровавую провокацию на фоне бегства их войск из Авдеевки. "Поступает информация от источников из окружения высшего руководства режима Зеленского, что готовится кровавая провокация, чтобы все говорили о ней, а не о бегстве украинских боевиков из Авдеевки и успехах российской армии", - сказал Рогов. В частности, по его словам, велика вероятность, что удар нанесут по Донецку, чтобы попытаться оспорить тезисы, что после освобождения Авдеевки боевики ВСУ не смогут так массированно обстреливать столицу ДНР, как это делали раньше с территории Авдеевки. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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запорожская область

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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