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В ЕК прокомментировали протесты польских фермеров на границе с Украиной - РИА Новости, 19.02.2024
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15:17 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/protesty-1928259418.html
В ЕК прокомментировали протесты польских фермеров на границе с Украиной
В ЕК прокомментировали протесты польских фермеров на границе с Украиной - РИА Новости, 19.02.2024
В ЕК прокомментировали протесты польских фермеров на границе с Украиной
Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной, заявил, что проведение мирных демонстраций является... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:17
2024-02-19T15:17
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной, заявил, что проведение мирных демонстраций является основополагающим правом жителей стран Евросоюза. "Мы всегда совершенно ясно говорили, что мирные демонстрации являются фундаментальным правом в наших демократических странах здесь, в ЕС. Однако Еврокомиссия неоднократно заявляла, что насилию мест нет, и национальные власти занимаются вопросами правопорядка. Очень важно, чтобы национальные власти обеспечивали перевозку пассажиров и товаров, что играет ключевую роль в правильной работе цепочек поставок для внутреннего рынка ЕС", - сказал он на брифинге. Трансляция велась на сайте ЕК. Представитель добавил, что контакты между Еврокомиссией и всеми затронутыми странами ЕС по решению этой проблемы продолжаются. "Контакты продолжаются между Еврокомиссией и всеми затронутыми странами-членами. Мы считаем, что правильный форум для поиска среднесрочных и долгосрочных решений - это координационная группа ЕС (по сельскому хозяйству - ред.), которая соберется завтра", - сказал он. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240219/blokada-1928188931.html
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, польша
В мире, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Польша
В ЕК прокомментировали протесты польских фермеров на границе с Украиной

ЕК заявил, что польские фермеры имеют право на протесты на границе с Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКПП на границе Польши и Украины
КПП на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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КПП на границе Польши и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя протесты польских фермеров на границе с Украиной, заявил, что проведение мирных демонстраций является основополагающим правом жителей стран Евросоюза.
"Мы всегда совершенно ясно говорили, что мирные демонстрации являются фундаментальным правом в наших демократических странах здесь, в ЕС. Однако Еврокомиссия неоднократно заявляла, что насилию мест нет, и национальные власти занимаются вопросами правопорядка. Очень важно, чтобы национальные власти обеспечивали перевозку пассажиров и товаров, что играет ключевую роль в правильной работе цепочек поставок для внутреннего рынка ЕС", - сказал он на брифинге. Трансляция велась на сайте ЕК.
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Представитель добавил, что контакты между Еврокомиссией и всеми затронутыми странами ЕС по решению этой проблемы продолжаются.
"Контакты продолжаются между Еврокомиссией и всеми затронутыми странами-членами. Мы считаем, что правильный форум для поиска среднесрочных и долгосрочных решений - это координационная группа ЕС (по сельскому хозяйству - ред.), которая соберется завтра", - сказал он.
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщали, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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