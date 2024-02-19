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"Лишь одна улика". В Омске 15 лет не могут найти пятиклассницу - РИА Новости, 19.02.2024
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08:00 19.02.2024 (обновлено: 08:03 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/proisshestviya-1927836948.html
"Лишь одна улика". В Омске 15 лет не могут найти пятиклассницу
"Лишь одна улика". В Омске 15 лет не могут найти пятиклассницу - РИА Новости, 19.02.2024
"Лишь одна улика". В Омске 15 лет не могут найти пятиклассницу
Даша Некрасова исчезла весной 2008-го. С тех пор — ни одной существенной зацепки. Однако родные продолжают поиски. К тому же не так давно дело о ее пропаже... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:00
2024-02-19T08:03
омск
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
леонид полежаев
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Даша Некрасова исчезла весной 2008-го. С тех пор — ни одной существенной зацепки. Однако родные продолжают поиски. К тому же не так давно дело о ее пропаже возобновили. О громкой истории — в материале РИА Новости.Нетронутый обедВот уже почти 16 лет родители и старшая сестра Даши Юлия не теряют надежды увидеть ее живой. Тот день — 9 апреля 2008-го — они помнят в мельчайших деталях. Пятиклассница училась в первую смену. После шестого урока пошла из школы домой.Юлия вернулась чуть раньше. Приготовила обед и собрала сестре спортивную форму: та занималась баскетболом.Закончив все домашние дела, старшеклассница отправилась в институт на подготовительные курсы. По дороге несколько раз набрала номер младшей, чтобы узнать, все ли в порядке. На звонки никто не ответил."Пока я занималась алгеброй, в голове крутилось что-то странное, — вспоминает девушка. — До конца занятий не досидела. К тому времени Дашкин телефон уже был выключен, а домашний никто не брал. До мамы тоже не дозвонилась. Открыв дверь, увидела нетронутые вещи и обед".Вечером обзвонили друзей и одноклассников Даши — номера дал классный руководитель. Безрезультатно. Обратились в милицию.Подозрительный мужчинаВ небо тут же подняли вертолет, сотни спасателей, полицейских и волонтеров обследовали окрестности школы и дома девочки — этот район считался довольно благополучным. По городу расклеили листовки с фотографиями пропавшей.О ее исчезновении узнал весь регион, губернатор Леонид Полежаев даже предложил полмиллиона рублей за любую достоверную информацию о пятикласснице."Три месяца без сна, — продолжает Юлия. — По городу пошла информационная волна с кучей сплетен, слухов, недоговорок и вранья. Для нас каждый день проходил одинаково: подъем в шесть утра и расклеивание очередной тонны листовок, затем встреча со следователями и снова расклейка листовок. Огромное спасибо людям, которые бегали по дворам, прочесывали лесополосы и колодцы".Оперативники опрашивали учителей и одноклассников Даши. Версию о самостоятельном уходе из дома отмели сразу — семья ни на каких учетах не состояла и была очень дружной. Следователи резонно предположили, что девочку могли похитить.Ученики в тот день видели у школы подозрительного мужчину, который пристально наблюдал за детьми. Составили его фоторобот. Проверили всех ранее судимых за педофилию, однако никто под описание не подошел. Личность так и не установили.Новая уликаВскоре в деле появилась важная зацепка — недалеко от школы нашли разломанный пополам телефон девочки. Но делу это не помогло: отпечатков пальцев или следов ДНК на трубке не нашли."Пока велись многочисленные допросы, мама ходила ко всем возможным гадалкам, бабкам, ведуньям, поисковикам и прочим странным личностям, — добавляет сестра Даши. — Но дураку понятно, что это не помогло".Также родные обращались в различные телепередачи о розыске пропавших. Шло время. В 2014-м расследование приостановили — из-за отсутствия серьезных улик.Мать с этим не смирилась — обратилась в СК. Весной 2022-го дело возобновили. Теперь оно на контроле у Центрального аппарата ведомства.Сбор информацииЛетом 2021-го в соседней Тюмени пропала восьмилетняя Настя Муравьева. Спустя пару месяцев ее тело обнаружили на берегу озера, а вскоре задержали и подозреваемого в изнасиловании и убийстве — 40-летнего экс-помощника участкового из ХМАО Виталия Бережного.Проверили на причастность к исчезновению Даши — не подтвердилось. Он получил пожизненный срок.Девочку ищут до сих пор. Юлия Некрасова уже десять лет ведет страницу в ВК, где собирает о младшей сестре любую информацию. Периодически пишут, что якобы видели Дашу. Так это или нет, сказать сложно, ей сейчас было бы 26 лет.
https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html
https://ria.ru/20240211/sestry-1926481413.html
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омск, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), леонид полежаев
Омск, Тюмень, Следственный комитет России (СК РФ), Леонид Полежаев
"Лишь одна улика". В Омске 15 лет не могут найти пятиклассницу

Следователи 15 лет ищут школьницу из Омска

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Даша Некрасова исчезла весной 2008-го. С тех пор — ни одной существенной зацепки. Однако родные продолжают поиски. К тому же не так давно дело о ее пропаже возобновили. О громкой истории — в материале РИА Новости.

Нетронутый обед

Вот уже почти 16 лет родители и старшая сестра Даши Юлия не теряют надежды увидеть ее живой. Тот день — 9 апреля 2008-го — они помнят в мельчайших деталях. Пятиклассница училась в первую смену. После шестого урока пошла из школы домой.
Юлия вернулась чуть раньше. Приготовила обед и собрала сестре спортивную форму: та занималась баскетболом.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные жилые дома в центре Омска
Заснеженные жилые дома в центре Омска - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные жилые дома в центре Омска
Закончив все домашние дела, старшеклассница отправилась в институт на подготовительные курсы. По дороге несколько раз набрала номер младшей, чтобы узнать, все ли в порядке. На звонки никто не ответил.
"Пока я занималась алгеброй, в голове крутилось что-то странное, — вспоминает девушка. — До конца занятий не досидела. К тому времени Дашкин телефон уже был выключен, а домашний никто не брал. До мамы тоже не дозвонилась. Открыв дверь, увидела нетронутые вещи и обед".
Вечером обзвонили друзей и одноклассников Даши — номера дал классный руководитель. Безрезультатно. Обратились в милицию.

Подозрительный мужчина

В небо тут же подняли вертолет, сотни спасателей, полицейских и волонтеров обследовали окрестности школы и дома девочки — этот район считался довольно благополучным. По городу расклеили листовки с фотографиями пропавшей.
© Фото : СУ СКР по Омской областиДаша пропала весной 2008-го
Даша пропала весной 2008-го - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : СУ СКР по Омской области
Даша пропала весной 2008-го
О ее исчезновении узнал весь регион, губернатор Леонид Полежаев даже предложил полмиллиона рублей за любую достоверную информацию о пятикласснице.
"Три месяца без сна, — продолжает Юлия. — По городу пошла информационная волна с кучей сплетен, слухов, недоговорок и вранья. Для нас каждый день проходил одинаково: подъем в шесть утра и расклеивание очередной тонны листовок, затем встреча со следователями и снова расклейка листовок. Огромное спасибо людям, которые бегали по дворам, прочесывали лесополосы и колодцы".
Оперативники опрашивали учителей и одноклассников Даши. Версию о самостоятельном уходе из дома отмели сразу — семья ни на каких учетах не состояла и была очень дружной. Следователи резонно предположили, что девочку могли похитить.
Ученики в тот день видели у школы подозрительного мужчину, который пристально наблюдал за детьми. Составили его фоторобот. Проверили всех ранее судимых за педофилию, однако никто под описание не подошел. Личность так и не установили.
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Новая улика

Вскоре в деле появилась важная зацепка — недалеко от школы нашли разломанный пополам телефон девочки. Но делу это не помогло: отпечатков пальцев или следов ДНК на трубке не нашли.
"Пока велись многочисленные допросы, мама ходила ко всем возможным гадалкам, бабкам, ведуньям, поисковикам и прочим странным личностям, — добавляет сестра Даши. — Но дураку понятно, что это не помогло".
Также родные обращались в различные телепередачи о розыске пропавших. Шло время. В 2014-м расследование приостановили — из-за отсутствия серьезных улик.
© Фото : СУ СКР по Омской областиМама Даши на встрече с председателем СКР Александром Бастрыкиным
Мама Даши на встрече с председателем СКР Александром Бастрыкиным - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : СУ СКР по Омской области
Мама Даши на встрече с председателем СКР Александром Бастрыкиным
Мать с этим не смирилась — обратилась в СК. Весной 2022-го дело возобновили. Теперь оно на контроле у Центрального аппарата ведомства.

Сбор информации

Летом 2021-го в соседней Тюмени пропала восьмилетняя Настя Муравьева. Спустя пару месяцев ее тело обнаружили на берегу озера, а вскоре задержали и подозреваемого в изнасиловании и убийстве — 40-летнего экс-помощника участкового из ХМАО Виталия Бережного.
Проверили на причастность к исчезновению Даши — не подтвердилось. Он получил пожизненный срок.
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Девочку ищут до сих пор. Юлия Некрасова уже десять лет ведет страницу в ВК, где собирает о младшей сестре любую информацию. Периодически пишут, что якобы видели Дашу. Так это или нет, сказать сложно, ей сейчас было бы 26 лет.
 
ОмскТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Леонид Полежаев
 
 
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